Hasil Chelsea vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024: Menggila, The Blues Ganyang Tamunya 5-0!

Chelsea menang telak 5-0 atas West Ham United di pekan ke-36 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/David Klein)

LONDON – Hasil Chelsea vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Minggu (5/5/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-0 buat The Blues.

Lima gol Chelsea dihasilkan Cole Palmer (15’), Conor Gallagher (30’), Noni Madueke (36’), dan brace Nicolas Jackson (48’, 80’). Mereka untuk sementara naik ke posisi tujuh klasemen Liga Inggris 2023-2024!

Jalannya Pertandingan

Chelsea berada dalam tekanan West Ham di menit-menit awal pertandingan. Tim tamu pun nyaris mencetak gol pada menit keenam, tetapi tendangan pojok Lucas Paqueta yang mengarah langsung ke gawang bisa ditepis oleh Dorde Petrovic.

Namun, mereka yang berhasil menorehkan gol pembuka pada menit 15 lewat Cole Palmer. Gelandang asal Inggris itu menyambar bola liar hasil umpan silang Noni Madueke yang dihalau bek lawan dengan tendangan kaki kirinya yang tak mampu dihalau Alphonse Areola.

Tak lama kemudian, The Hammers hampir menyamakan kedudukan tetapi tandukan Jarrod Bowen yang memanfaatkan sepak pojok membentur mistar gawang. Pada menit 22, Nicolas Jackson gantian mengancam pertahanan tim tamu dengan tendangannya yang mengarah tepat ke pelukan Areola.

Terus menekan, Pasukan London Biru sukses menggandakan keunggulan pada menit 30 lewat gol Conor Gallagher. Dia melepaskan tendangan voli dari dalam kotak penalti yang menghajar bola liar sehingga bola masuk ke dalam gawang dengan sangat keras.

Enam menit berselang, Noni Madueke berhasil membawa Chelsea unggul 3-0 dengan gol sontekannya yang menyambut umpan sundulan Thiago Silva. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum meski tim tuan rumah terus membombardir pertahanan West Ham.

Chelsea langsung tancap gas menyerang di awal babak kedua. Hasilnya, mereka unggul 4-0 pada menit 48 via gol Nicolas Jackson yang mensontek umpan silang Noni Madueke.

Pada menit 58, West Ham kembali memiliki peluang untuk menjebol gawang tim tuan rumah. Sayangnya, tandukan Michail Antonio masih melambung tipis di atas mistar gawang.