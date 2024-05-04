Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Marselino Ferdinan Dapat Tawaran Jadi Dosen Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |09:26 WIB
Kisah Marselino Ferdinan Dapat Tawaran Jadi Dosen Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

KISAH Marselino Ferdinan dapat tawaran jadi dosen usai bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 curi perhatian. Tawaran itu berasal dari tempat Marselino menimba ilmu, Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Rektor UNESA, Nurhasan, mengatakan tawaran menjadi dosen ini akan terbit jika Marselino sudah lulus Sarjana (S1) dan melanjutkan ke jenjang Magister (S2). Setelah itu, barulah pemain KMSK Deinze tersebut diberi keistimewaan untuk mengajar.

Marselino Ferdinan

Cak Hasan -sapaan akrab Nurhasan- menjelaskan, alasan pemberian keistimewaan ini berdasarkan pengalaman Marselino selama di lapangan. Dengan demikian, kehadiran Marselino diharapkan membantu peningkatan bidang olahraga di UNESA.

“Waktu Marselino membantu Indonesia raih emas sepakbola di SEA Games 2023 lalu, kami berikan beasiswa kuliah gratis di UNESA. Nah, sekarang, kami juga menawarkan beasiswa S2,” kata Cak Hasan dilansir dari laman resmi UNESA, Sabtu (4/5/2024).

