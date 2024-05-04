Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Evan Dimas Sindir Netizen Usai Marselino Ferdinan Ramai Dihujat karena Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Irak di Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |08:43 WIB
Evan Dimas Sindir Netizen Usai Marselino Ferdinan Ramai Dihujat karena Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Irak di Piala Asia U-23 2024
Evan Dimas bela Marselino Ferdinan yang sedang ramai dihujat. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Mantan kapten Timnas Indonesia U-19, Evan Dimas Darmono, memberi sindiran kepada netizen usai Marselino Ferdinan ramai dihujat karena Timnas Indonesia U-23 kalah dari Irak di Piala Asia U-23 2024. Evan Dimas meminta netizen bersikap bijak dan jangan menjatuhkan pemain ketika membuat kesalahan saat membela Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia U-23 harus menyerah 1-2 dari Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei 2024 malam WIB.

Marselino Ferdinan

Berstatus sebagai tim debutan, Timnas Indonesia U-23 sempat membuka harapan untuk meraih juara ketiga Piala Asia U-23 2024 melalui gol Ivar Jenner (19'). Namun, Irak mampu membalikkan keadaan lewat sepasang gol Zaid Tahseen (27') dan Ali Jasim (96') untuk menemani Jepang dan Uzbekistan ke Olimpiade Paris 2024.

Usai kalah dari Irak, Marselino Ferdinan pun menjadi sasaran netizen Indonesia. Sebab, pemain yang membela klub Belgia, KMSK Deinze, itu dinilai egois.

Kemarahan netizen pun bertambah setelah Marselino Ferdinan memberikan respons melalui Instagram pribadinya di fitur langganannya. Hal tersebut pun membuat netizen Indonesia semakin geram dengan sikap yang ditunjukkan gelandang berusia 20 tahun tersebut.

Evan Dimas pun langsung memberi respons dengan mengunggah foto Marselino Ferdinan dan Rizky Ridho yang memamerkan medali emas SEA Games 2023 Vietnam. Selain itu, ia memberikan sindiran keras kepada netizen Indonesia.

Evan Dimas meminta netizen untuk bersikap bijak dan jangan menjatuhkan pemain ketika membuat kesalahan di Timnas Indonesia. Sebab, Marselino Ferdinan merupakan salah satu pemain yang berhasil mengakhiri penantian Indonesia selama 32 tahun meraih medali emas SEA Games.

Halaman:
1 2
      
