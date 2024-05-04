Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-23 yang Siap Tempur Lawan Guinea U-23, Nomor 1 Ivar Jenner!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |07:38 WIB
Ivar Jenner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
5 pemain abroad Timnas Indonesia U-23 yang siap tempur lawan Guinea U-23 menarik diulas. Salah satunya ada Ivar Jenner.

Timnas Indonesia U-23 akan berlaga melawan Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stade Pierre Pibarot, Ales, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Ini jadi kesempatan terakhir Timnas Indonesia U-23 untuk merebut tiket mentas di Olimpiade Paris 2024. Laga playoff sendiri harus dilakoni skuad Garuda Muda karena kalah dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024.

Sayangnya, jelang melawan Guinea U-23, skuad Timnas Indonesia U-23 kemungkinan tak diisi oleh para pemain abroad. Sebab, mereka harus kembali ke klub masing-masing.

Tetapi, beberapa pemain abroad dikabarkan siap tempur lawan Guinea U-23. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain abroad Timnas Indonesia U-23 yang siap tempur lawan Guinea U-23.

5. Pratama Arhan

Pratama Arhan

Salah satu pemain abroad Timnas Indonesia U-23 yang siap tempur lawan Guinea U-23 adalah Pratama Arhan. Pemain Suwon FC ini jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia berbagai kelompok usia.

Pada Piala Asia U-23 2024, Arhan sendiri selalu dimainkan Shin Tae-yong di semua laga Timnas Indonesia U-23. Dia pun bisa mencetak 1 gol dan bahkan jadi pahlawan Garuda Muda di babak adu penalti melawan Korea Selatan U-23. Tak ayal, kehadirannya penting bagi Garuda Muda saat melawan Guinea U-23 nanti.

4. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Kemudian, ada nama Marselino Ferdinan. Pemain yang membela klub Belgia, yakni KMSK Deinze, ini juga dikabarkan tersedia untuk melawan Timnas Indonesia U-23 untuk melawan Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024.

Kehadiran Marselino Ferdinan tentu saja jadi penting di skuad Garuda Muda. Sebab, dia berhasil tampil moncer dengan mampu membukukan 2 gol di Piala Asia U-23 2024.

