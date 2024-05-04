Pemain Feyenoord Rotterdam Ini Beri Kode Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Bisa Geser Marselino Ferdinan dari Starting XI

PEMAIN Feyenoord Rotterdam ini beri kode ingin perkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Delano van der Heijden. Jika dirinya benar datang, dia bisa menggeser Marselino Ferdinan dari starting XI Timnas Indonesia.

Ya, Delano van der Heijden baru-baru ini bak memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengunggah ulang postingan akun Instagram @halfblood_indonesie yang membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam.

Sontak, aksi Delano van der Heijden langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode agar dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia.

Sejatinya, sosok Delano van der Heijden sendiri sempat masuk radar PSSI saat Timnas Indonesia U-20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U-20 2023. Dia masuk radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Tristan Gooijer.

Justin Hubner dan Ivar Jenner sendiri diketahui berhasil dinaturalisasi. Keduanya bahkan langganan membela Timnas Indonesia, termasuk di Piala Asia U-23 2024.

Tetapi, Delano van der Heijden dan juga Tristan Gooijer berbeda nasib. Karena sejumlah faktor, pendekatan kepada Delano van der Heijden dan Tristan Gooijer menguap begitu saja.

Kini, peluang itu dinilai muncul lagi. Jika benar bisa dinaturalisasi, Delano van der Heijden bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab, gelandang berusia 19 tahun itu punya bakat ciamik.

Musim ini saja, Delano van der Heijden sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U-21. Hasilnya, dia bisa mencetak satu gol dan tiga assist.