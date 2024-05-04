Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Feyenoord Rotterdam Ini Beri Kode Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Bisa Geser Marselino Ferdinan dari Starting XI

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |06:29 WIB
Pemain Feyenoord Rotterdam Ini Beri Kode Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Bisa Geser Marselino Ferdinan dari Starting XI
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

PEMAIN Feyenoord Rotterdam ini beri kode ingin perkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Delano van der Heijden. Jika dirinya benar datang, dia bisa menggeser Marselino Ferdinan dari starting XI Timnas Indonesia.

Ya, Delano van der Heijden baru-baru ini bak memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengunggah ulang postingan akun Instagram @halfblood_indonesie yang membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam.

Delano van der Heijden

Sontak, aksi Delano van der Heijden langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode agar dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia.

Sejatinya, sosok Delano van der Heijden sendiri sempat masuk radar PSSI saat Timnas Indonesia U-20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U-20 2023. Dia masuk radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Tristan Gooijer.

Justin Hubner dan Ivar Jenner sendiri diketahui berhasil dinaturalisasi. Keduanya bahkan langganan membela Timnas Indonesia, termasuk di Piala Asia U-23 2024.

Tetapi, Delano van der Heijden dan juga Tristan Gooijer berbeda nasib. Karena sejumlah faktor, pendekatan kepada Delano van der Heijden dan Tristan Gooijer menguap begitu saja.

Kini, peluang itu dinilai muncul lagi. Jika benar bisa dinaturalisasi, Delano van der Heijden bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab, gelandang berusia 19 tahun itu punya bakat ciamik.

Musim ini saja, Delano van der Heijden sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U-21. Hasilnya, dia bisa mencetak satu gol dan tiga assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183690/5_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dijagokan_menangani_jay_idzes_dkk_pssi-dTsQ_large.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dijagokan Tangani Jay Idzes Dkk, Nomor 1 Bikin Malu Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183673/timur_kapadze_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_timurkapadze18-xEFn_large.jpg
Respons Waketum PSSI soal Timur Kapadze Segera Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183643/sumardji-IM7v_large.jpg
Timur Kapadze Dikabarkan Bakal ke Indonesia, Sumardji Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183637/timur_kapadze-a5KA_large.jpg
Bungkam soal Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson, Sumardji: Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Masih Proses
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644395/kroasia-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-tumbangkan-kepulauan-faroe-zil.webp
Kroasia Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Kepulauan Faroe
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/28/zainudin_amali.jpg
Drama Pelatih Timnas Indonesia: PSSI Siapkan Seleksi Super Ketat ala Shin Tae-yong!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement