Timnas Indonesia U-23 Kedatangan 2 Pemain Top Jelang Lawan Guinea U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

TIMNAS Indonesia U-23 kedatangan 2 pemain top jelang lawan Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 menarik diulas. Kedua pemain itu kabarnya adalah Elkan Baggott dan juga Alfeandra Dewangga.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan berlaga melawna Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stade Pierre Pibarot, Ales, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Ini jadi kesempatan terakhir Timnas Indonesia U-23 untuk merebut tiket mentas di Olimpiade Paris 2024. Laga playoff sendiri harus dilakoni skuad Garuda Muda karena kalah dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024.

Melawan Irak U-23, pasukan Shin Tae-yong tumbang dengan skor 1-2. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 kehilangan kesempatan terakhir untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara langsung. Sebab, hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U-23 2024 yang bisa lolos otomatis ke Olimpiade.

Sayangnya, jelang melawan Guinea U-23, skuad Timnas Indonesia U-23 kemungkinan tak diisi oleh para pemain abroad. Kabarnya, Justin Hubner hingga Nathan Tjoe-A-On tak bisa membela Garuda Muda karena harus kembali ke klub masing-masing, yakni Cerezo Osaka dan juga SC Heerenveen.

Demi menambal hal itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, langsung putar otak. Kabarnya, ada 2 pemain top yang siap membela Timnas Indonesia U-23 untuk melawan Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024.

Pertama, ada Elkan Baggott. Bek jangkung ini diketahui tak bisa membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 karena mengalami cedera.

Kini, pihak PSSI pun dikabarkan tengah melobi klub Elkan Baggott agar bersedia melepas pemain ke skuad Garuda Muda. Elkan Baggott sendiri diketahui baru saja kembali ke klubnya, Ipswich Town, usai menyelesaikan masa peminjamna dengan Bristol Rovers.