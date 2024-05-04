Masih Dikejar Barcelona, Carlo Ancelotti Belum Pede Bicara Peluang Juara Real Madrid

MADRID - Carlo Ancelotti belum ingin berkomentar soal peluang Real Madrid menjuarai Liga Spanyol 2023-2024. Menurutnya, segala kemungkinan masih bisa terjadi terlebih dengan Barcelona yang masih menempel di klasemen sementara.

Los Blancos -julukan Real Madrid- berada di puncak klasen dengan 84 poin sampai dengan pekan ke-33 Liga Spanyol. Tim itu unggul 11 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua dengan mengumpulkan 77 poin.

Carlo Ancelotti mengatakan kompetisi saat ini belum usai karena masih ada lima laga laga ke depan. Jadi, dia nilai segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam laga-laga ke depan.

"Kemenangan kejuaraan? Kami belum memikirkan semua ini karena belum memenangkan apapun," kata Carlo Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (4/5/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan belum saat yang tepat membicarakan soal berbagai hal terkait sebuah perayaan jika timnya menjadi juara. Paling terpenting Real Madrid harus bertahan di puncak klasemen.