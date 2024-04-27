Hasil Real Sociedad vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 Berakhir 0-1, Arda Guler Angkat Bicara

HASIL Real Sociedad vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 berakhir 0-1. Gelandang muda Real Madrid, Arda Guler, pun bereaksi usai menjadi pahlawan kemenangan timnya saat mengalahkan Real Sociedad di pekan ke-33 Liga Spanyol 2023-2024.

Ya, Guler menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid dalam laga itu. Sebab, dia sukses mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang digelar di Reale Arena, San Sebastian, Spanyol pada Sabtu (27/4/2024) dini hari WIB itu.

Gol semata wayang untuk Los Blancos -julukan Real Madrid- dicatatkan oleh Arda Guler (29’) lewat tendangan terukurnya. Ini merupakan gol kedua Guler dari delapan pertandingannya bersama Real Madrid di semua kompetisi 2023-2024.

Gelandang berusia 19 tahun itu pun merasa sangat senang bisa menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos. Dia meluapkan kegembiraannya usai laga.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan satu tim saya dan berterima kasih kepada pelatih atas kesempatan ini hari ini. Saya sangat senang bisa mencetak gol dan meraih kemenangan,” kata Guler dipetik dari laman resmi Real Madrid, Sabtu (27/4/2024).