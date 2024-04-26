Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Legenda Real Madrid Fernando Morientes Ramaikan Pameran Trofi Liga Champions Dipamerkan di Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:35 WIB
Legenda Real Madrid Fernando Morientes Ramaikan Pameran Trofi Liga Champions Dipamerkan di Jakarta
Trofi Liga Champions dipamerkan di Jakarta (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Trofi Liga Champions dipamerkan di Jakarta. Acara bertajuk Meet The UEFA Champion League Trophy & Legends itu berlangsung di MGP Space SCBD, Jakarta.

Acara Meet The UEFA Champion League Trophy & Legends digagas oleh salah satu merek bir yakni Heineken yang juga merupakan sponsor global resmi UEFA Champions League. Pameran trofi tersebut berlangsung selama tiga hari dan resmi dibuka hari ini, Jumat (26/4) lalu akan berakhir pada Minggu (28/4) mendatang.

Menariknya, para pengunjung yang akan hadir tidak akan mendapat pengalaman untuk menatap trofi Liga Champions saja. Melainkan juga ada dua sosok pemain legendaris yakni eks Manchester United, Nemanja Vidic dan legenda Real Madrid Fernando Morientes.

Sebelumnya, acara serupa bertajuk UEFA Champions League Trophy Tour juga sukses digelar pada 2013, 2014 dan 2019. Terkait keputusan untuk memboyong kembali pengalaman UEFA Champions League ke Indonesia, René Sánchez Valle, Presiden Direktur Multi Bintang Indonesia, bagian dari The Heineken Company, menyatakan bahwa itu semua tak luput dari antusiasme tinggi pecinta sepak bola Tanah Air.

“Sebagai salah satu olahraga terfavorit negeri ini, penggemar sepak bola di Indonesia selalu menunjukkan antusias yang luar biasa. Oleh sebab itu, tahun ini kami sangat senang dapat menghadirkan kembali pengalaman UEFA Champions League lebih dekat kepada para penggemar sepak bola Indonesia," tutur Valle kepada awak media pada Jumat (26/4/2024).

Sementara, Morientes sangat menikmati kunjungannya ke Indonesia. Eks pemain Liverpool ini mengakui betapa tingginya antusias masyarakat Tanah Air untuk menyaksikan tim kesayangannya di Liga Champions.

