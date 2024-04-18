Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Semifinal Liga Champions 2023-2024: Real Madrid Tantang Bayern Munich!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:05 WIB
Jadwal Semifinal Liga Champions 2023-2024: Real Madrid Tantang Bayern Munich!
Jadwal semifinal Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT jadwal semifinal Liga Champions 2023-2024. Babak empat besar itu akan menggelar dua laga seru antara Real Madrid vs Bayern Munich dan Paris Saint-Germain melawan Borussia Dortmund.

Keempat tim sukses melaju dari perempatfinal Liga Champions 2023-2024. PSG dan Dortmund lebih dulu memesan satu tempat di semifinal Liga Champions 2023-2024 pada Rabu 17 April dini hari WIB.

Real Madrid vs Bayern Munich

Les Parisiens menang telak 4-1 (agregat 6-4) atas Barcelona di Stadion Olimpiade Lluis Companys. Sementara itu, Dortmund mengalahkan Atletico Madrid dengan skor akhir 4-2 (agregat 5-4).

Kemudian, Madrid dan Bayern menyusul. FC Hollywood menyisihkan Arsenal dengan skor 1-0 (agregat 3-2) di Stadion Allianz Arena, sedangkan Los Blancos membuat sang juara bertahan Manchester City gigit jari berkat kemenangan via adu penalti usai skor imbang 1-1 (agregat 4-4).

Sesuai hasil undian yang dilangsungkan pada Jumat 15 Maret 2024, semifinal Liga Champions sudah diketahui. Real Madrid akan bersua Bayern Munich dan PSG menantang Borussia Dortmund.

Babak semifinal Liga Champions 2023-2024 dijadwalkan berlangsung pada 30 April hingga 1 Mei 2024 untuk leg I. Lalu, leg II akan dihelat tepat satu pekan setelahnya atau 7-8 Mei mendatang.

Halaman:
1 2
      
