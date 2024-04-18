Hasil Drawing Semifinal Liga Champions 2023-2024: Real Madrid vs Bayern Munich!

HASIL drawing semifinal Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui sejak lama. Dua dual seru akan tersaji di empat besar yakni antara Real Madrid vs Bayern Munich dan PSG vs Borussia Dortmund.

Keempat tim sukses melaju dari perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Paris Saint-Germain dan Dortmund lebih dulu memesan satu tempat di semifinal Liga Champions 2023-2024 pada Rabu 17 April dini hari WIB.

PSG menang telak 4-1 (agregat 6-4) atas Barcelona di Stadion Olimpiade Lluis Companys. Sementara itu, Dortmund mengalahkan Atletico Madrid dengan skor akhir 4-2 (agregat 5-4).

Kemudian, Madrid dan Bayern menyusul. FC Hollywood menyisihkan Arsenal dengan skor 1-0 (agregat 3-2) di Stadion Allianz Arena, sedangkan Los Blancos membuat sang juara bertahan Manchester City gigit jari berkat kemenangan via adu penalti usai skor imbang 1-1 (agregat 4-4).

Sesuai hasil undian yang dilangsungkan pada Jumat 15 Maret 2024, semifinal Liga Champions sudah diketahui. Real Madrid akan bersua Bayern Munich dan PSG menantang Borussia Dortmund.

Babak semifinal Liga Champions 2023-2024 dijadwalkan berlangsung pada 30 April hingga 1 Mei 2024 untuk leg I. Lalu, leg II akan dihelat tepat satu pekan setelahnya atau 7-8 Mei mendatang.