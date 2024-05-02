Live di RCTI Malam ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Irak U-23 di perebutan tempat ketiga pada ajang Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda berambisi besar untuk bangkit di laga kontrak Irak U-23. Kemenangan menjadi penting bagi pasukan Shin Tae-yong demi mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Ilham Rio Fahmi mengatakan timnya bertekad besar untuk meraih kemenangan di laga kontra Irak U-23. Garuda Muda ingin mempersembahkan kemenangan untuk pada suporter Tanah Air.

“Kami sudah bersama-sama sejak lama, kami juga memiliki banyak pemain bagus. Kami berjanji kepada masyarakat bisa menang besok,” ujar Rio Fahmi dalam konferensi pers jelang petandingan.

“Saya juga yakin kami semua sudah berkembang bagus karena sering berlatih bersama ,” lanjutnya.

Pemain kelahiran Banjarnegara itu ingin membawa Timnas Indonesia U-23 menang demi merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Dengan begitu, Skuad Garuda Muda sukses menggoreskan kembali tinta sejarah yang pastinya membuat bangga masyarakat Tanah Air.