Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |06:01 WIB
Live di RCTI Malam ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Irak U-23 di perebutan tempat ketiga pada ajang Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda berambisi besar untuk bangkit di laga kontrak Irak U-23. Kemenangan menjadi penting bagi pasukan Shin Tae-yong demi mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Ilham Rio Fahmi mengatakan timnya bertekad besar untuk meraih kemenangan di laga kontra Irak U-23. Garuda Muda ingin mempersembahkan kemenangan untuk pada suporter Tanah Air.

“Kami sudah bersama-sama sejak lama, kami juga memiliki banyak pemain bagus. Kami berjanji kepada masyarakat bisa menang besok,” ujar Rio Fahmi dalam konferensi pers jelang petandingan.

“Saya juga yakin kami semua sudah berkembang bagus karena sering berlatih bersama ,” lanjutnya.

Pemain kelahiran Banjarnegara itu ingin membawa Timnas Indonesia U-23 menang demi merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Dengan begitu, Skuad Garuda Muda sukses menggoreskan kembali tinta sejarah yang pastinya membuat bangga masyarakat Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642479/rifat-dan-el-mayka-sungkarjadi-yang-tercepat-di-grup-r-kejurnas-sprint-rally-2025-putaran-6-uxv.webp
Rifat dan El Mayka SungkarÂ Jadi yang Tercepat di Grup R Kejurnas Sprint Rally 2025 Putaran 6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/26/pelatih_napoli_antonio_conte_foto_football_ita.jpg
Antonio Conte Mundur dari Napoli? Presiden Klub Langsung Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement