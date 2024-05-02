Liga Champions 2023-2024: Kalah 0-1, Luis Enrique Akui PSG Kesulitan Hadapi Borussia Dortmund

DORTMUND – Paris Saint-Germain (PSG) kalah 0-1 dari Borussia Dortmund di Leg I semifinal Liga Champions 2023-2024. Pelatih PSG, Luis Enrique, pun mengakui bahwa ini adalah pertandingan yang sulit bagi timnya.

Bertandang ke Signal Iduna Park, Kamis (2/5/2024) dini hari WIB, Les Parisiens -julukan PSG- mampu mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan. Mereka pun bisa melepaskan 14 tendangan ke pertahanan Dortmund meski hanya tiga yang tepat sasaran.

Namun, Die Borussen -julukan Dortmund- juga tampil apik dengan permainan menyerang yang mereka terapkan. Sebanyak 13 tendangan dilepaskan oleh tim tuan rumah ke arah pertahanan tim tamu.

Sayangnya, PSG terlalu banyak membuang peluang, termasuk ketika tendangan Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi membentur tiang gawang secara berturut-turut. Sementara Dortmund, sedikit lebih efektif di depan gawang di mana gol Niclas Fullkrug ada menit 36 mampu menjebol gawang Gianluigi Donnarumma.

Enrique pun menilai pertandingan ini berjalan sangat ketat dan juga sulit bagi PSG. Pelatih asal Spanyol itu pun menyayangkan timnya tak mampu mencetak gol meski menciptakan banyak peluang.

“Itulah sepak bola. Terkadang itu indah, dan di lain waktu, begitulah yang terjadi. Kami harus menganalisis peluang yang diciptakan kedua tim. Itu adalah pertandingan yang sulit,” kata Enrique dilansir dari laman resmi UEFA, Kamis (2/5/2024).