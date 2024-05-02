Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Borussia Dortmund vs PSG: Edin Terzic Sebut Die Borussen Layak Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |07:33 WIB
Borussia Dortmund vs PSG: Edin Terzic Sebut Die Borussen Layak Menang
Pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND – Borussia Dortmund menang tipis 1-0 atas Paris Saint-Germain (PSG) pada laga Leg I semifinal Liga Champions 2023-2024. Pelatih Dortmund, Edin Terzic, pun menilai timnya memang pantas menang dalam pertandingan yang berlangsung di Signal Iduna Park pada Kamis (2/5/2024) dini hari WIB itu.

Tampil di depan publik sendiri, Dortmund bermain terbuka melawan PSG, yang juga tampil sangat menyerang. Kedua tim saling berbalas serangan hingga mereka masing-masing mereka melepaskan 13 dan 14 tembakan sepanjang laga.

Namun, Die Borussen -julukan Dortmund- mampu lebih efektif menyelesaikan peluang mereka. Sebuah gol dari tendangan keras Niclas Fullkrug pada menit 36 pun menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

Di sisi lain, Les Parisiens -julukan PSG- banyak membuang-buang peluang. Dewi fortuna pun nampak tak berada di pihak mereka. Salah satu buktinya terlihat ketika tendangan Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi membentur tiang gawang secara berurutan di babak kedua.

Terzic pun menilai skor 1-0 ini memang layak menjadi akhir pertarungan sengit tersebut. Namun, menurut pelatih asal Jerman itu, Dortmund memang lebih pantas meraih kemenangan dibanding tim asuhan Luis Enrique itu.

"Ini adalah kemenangan yang pantas, sebuah penampilan tim yang bagus. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, tapi mereka juga bisa. Itu sebabnya menurut saya, hasil ini baik-baik saja,” kata Terzic dilansir dari laman resmi UEFA, Kamis (2/5/2024).

Halaman:
1 2
      
