Timnas Indonesia U-23 Dirugikan Wasit Shen Yinhao di Laga Kontra Uzbekistan U-23, Justin Hubner Ngamuk Sampai Ingin Berkata Kasar

DOHA – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Justin Hubner terlihat mengamuk usai Garuda Muda takluk 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Hubner pun marah karena keputusan wasit Shen Yinhao yang membuat sejumlah keputusan yang sangat merugikan Timnas Indonesia U-23.

Ya, Timnas Indonesia U-23 baru saja dikalahkan Uzbekistan U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Garuda Muda sempat unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Ferarri.

Namun entah mengapa wasit Shen Yinhao menganulir gol tersebut karena Ramadhan Sananta dianggap offside. Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-23- kemudian merespons dengan gol dari Khusayin Norchaev (68’), dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Tidak hanya keputusan menganulir gol dari Ferarri, wasit asal China itu juga menuai kontroversi usai memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Padahal, pemain Persija Jakarta itu nampak tidak sengaja menendang pemain lawan dalam tayangan ulang.

Usai pertandingan, Hubner langsung menyindir kinerja wasit berusia 38 tahun itu. Lewat akun Instagram pribadinya (@justinhubner5), pemain Cerezo Osaka itu mengunggah sindiran disertai foto dan sejarah kontroversial dari Shen Yinhao serta emotikon marah dengan mulut yang disensor karena perkataan kasar.