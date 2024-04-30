Usai Kalahkan Timnas Indonesia U-23, Pemain Uzbekistan U-23 Ini Puji Permainan Apik Pasukan Shin Tae-yong

DOHA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Uzbekistan U-23, Abdurauf Buriev memuji permainan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Menurut Buriev, pasukan Shin Tae-yong bermain apik sehingga Uzbekistan U-23 harus bersusah payah untuk menang dengan skor 2-0.

Dalam laga semifinal tersebut, Timnas Indonesia U-23 memang berjuang mati-matian menghadapi gempuran Uzbekistan sepanjang pertandingan yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 malam WIB itu. Setidaknya ada empat kali tendangan pemain tim asuhan Timur Kapadze itu mengenai tiang gawang yang dijaga Ernando Ari.

Kendati selalu tertekan, Skuad Garuda Muda sebenarnya mendapatkan momen kebangkitan pada menit 60 ketika Muhammad Ferarri berhasil mencetak gol pembuka. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh wasit karena Ramadhan Sananta berada dalam posisi offside dalam perebutan umpan silang Pratama Arhan sebelum terjadinya gol.

Tak lama berselang, tepatnya pada menit 68, Uzbekistan pun sukses mencetak gol pembuka lewat Khusayin Norchaev. Setelah itu, pada menit 86 Pratama Arhan mencetak gol bunuh diri yang melengkapi penderitaan Indonesia setelah dua menit sebelumnya Rizky Ridho diganjar kartu merah langsung oleh wasit akibat dianggap melakukan pelanggaran keras.

Buriev pun mengaku senang bisa mempersembahkan kemenangan bagi Uzbekistan. Meski begitu, dia juga mengakui performa apik Indonesia.

“Kami mendedikasikan kemenangan kami malam ini untuk para penggemar dan masyarakat kami dan meskipun kami mencapai target pertama kami, kami masih memiliki final yang harus dipersiapkan,” kata Buriev dilansir dari laman resmi AFC, Selasa (30/4/2024).

“Indonesia juga bermain sangat baik tapi kami memenangkan pertandingan ini dan kami akan (melakukan yang terbaik) mempersiapkan diri untuk final berikutnya,” tambahnya.