Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23: Gara-Gara VAR, Indonesia Kehilangan Mimpi Menaklukkan Asia!

Media Vietnam soroti kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

MEDIA asal Vietnam, Soha VN, kaget Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 pada Senin 29 April 2024. Menurut media Vietnam tersebut, pasukan Garuda Muda kehilangan mimpi untuk menaklukkan Asia karena Video Assistan Referee (VAR).

Ya, Timnas Indonesia U-23 nyaris menaklukkan Asia jika berhasil lanjut ke final Piala Asia U-23 2024. Namun, nyatanya pasukan Shin Tae-yong tak berhasil lolos ke final lantaran kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

VAR bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia U-23 gagal menaklukkan Uzbekistan U-23. Sebab setiap wasit utama pertandingan laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23, Shen Yinhao dan wasit VAR Sivarkorn Pu-udom, meninjau VAR, maka Garuda Muda selalu dirugikan.

Dimulai adanya pelanggaran dan berpotensi penalti untuk Timnas Indonesia U-23 dibatalkan usai wasit Shen Yinhao memantau VAR, gol Muhammad Ferarri yang dianulir karena usai melihat VAR Ramadhan Sananta dianggap offside, hingga kartu merah Rizky Ridho pada menit 84.

Sejumlah keputusan wasit Shen Yinhao begitu memojokkan Timnas Indonesia U-23 setiap melihat dan berkonsultasi dengan VAR. Garuda Muda yang konsentrasinya mulai pecah akhirnya kalah dengan skor 0-2.

“VAR menggagalkan gol Indonesia dan salah satu pemainnya dikeluarkan dari lapangan saat melawan Uzbekistan U-23,” bunyi artikel yang ditulis Soha VN dalam judul ‘Tercengang Gara-Gara VAR, Indonesia Kehilangan Mimpinya Menaklukkan Asia’, dikutip Selasa (30/4/2024).