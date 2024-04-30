Usai Takluk dari Uzbekistan U-23, Ketua DPP Perindo Effendi Syahputra Berharap Timnas Indonesia U-23 Fokus Incar Peringkat 3 Piala Asia U-23 2024

Ketua DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra berharap Timnas Indonesia U-23 segera bangkit dari kekalahan Uzbekistan U-23. (Foto: MPI)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Effendi Syahputra, berharap Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 bisa melupakan kekalahan dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 dengan cepat. Pasalnya Effendi mau pasukan Shin Tae-yong tersebut bisa kembali fokus untuk merebut peringkat ketiga dalam turnamen Piala Asia U-23 2024.

Ya, Effendi Syahputra menilai Shin Tae-yong dan anak buahnya harus move-on dari kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Menurutnya, Skuad Garuda Muda harus bersiap diri menjamu Irak U-23 di perebutan posisi tiga terbaik.

"Semoga cepat di evaluasi (kekalahan dari Uzbekistan) Coach STY untuk merebut posisi 3 sekaligus memastikan langkah menuju Olimpiade Paris 2024," kata Effendi kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (30/4/2024).

Terkait kekalahan dari Uzbekistan U-23, Effendi menyebutkan, Skuad Garuda Muda mulai kehilangan irama bermainnya ketika gol Muhammad Ferrari di menit 61 dianggap tidak sah. Keputusan tersebut diambil wasit Shen Yinhao dari China setelah melihat tayangan VAR.

"Mulai kehilangan fokus ketika golnya dianulir," sambung Effendi.