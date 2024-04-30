Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Takluk dari Uzbekistan U-23, Ketua DPP Perindo Effendi Syahputra Berharap Timnas Indonesia U-23 Fokus Incar Peringkat 3 Piala Asia U-23 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |05:27 WIB
Usai Takluk dari Uzbekistan U-23, Ketua DPP Perindo Effendi Syahputra Berharap Timnas Indonesia U-23 Fokus Incar Peringkat 3 Piala Asia U-23 2024
Ketua DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra berharap Timnas Indonesia U-23 segera bangkit dari kekalahan Uzbekistan U-23. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Effendi Syahputra, berharap Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 bisa melupakan kekalahan dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 dengan cepat. Pasalnya Effendi mau pasukan Shin Tae-yong tersebut bisa kembali fokus untuk merebut peringkat ketiga dalam turnamen Piala Asia U-23 2024.

Ya, Effendi Syahputra menilai Shin Tae-yong dan anak buahnya harus move-on dari kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Menurutnya, Skuad Garuda Muda harus bersiap diri menjamu Irak U-23 di perebutan posisi tiga terbaik.

"Semoga cepat di evaluasi (kekalahan dari Uzbekistan) Coach STY untuk merebut posisi 3 sekaligus memastikan langkah menuju Olimpiade Paris 2024," kata Effendi kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (30/4/2024).

Terkait kekalahan dari Uzbekistan U-23, Effendi menyebutkan, Skuad Garuda Muda mulai kehilangan irama bermainnya ketika gol Muhammad Ferrari di menit 61 dianggap tidak sah. Keputusan tersebut diambil wasit Shen Yinhao dari China setelah melihat tayangan VAR.

Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23

"Mulai kehilangan fokus ketika golnya dianulir," sambung Effendi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/49/1641775/diva-zahra-serius-hadapi-sirkuit-hidzie-pada-putaran-pamungkas-kejurnas-sprint-rally-2025-xuw.webp
Diva Zahra Serius Hadapi Sirkuit Hidzie pada Putaran Pamungkas Kejurnas Sprint Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/fafage_banua_menumbangkan_tim_kuat_black_steel_fc.jpg
Fafage Banua Mengamuk Bungkam Black Steel FC di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement