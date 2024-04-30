Erick Thohir Kobarkan Semangat Timnas Indonesia U-23 Usai Kalah dari Uzbekistan U-23: Masih Bisa Tampil di Olimpiade Paris 2024!

Timnas Indonesia U-23 siap tempur di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 kontra Irak U-23. (Foto: PSSI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengobarkan semangat para pemain Timnas Indonesia U-23 yang baru saja menderita kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024, Senin 29 April 2024 malam WIB. Erick Thohir meminta Marselino Ferdinan dan kawan-kawan tetap semangat mengingat skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 20-24.

Dalam laga semalam, gol-gol Uzbekistan U-23 dicetak Khusayin Norchaev (68’) dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’). Hasil negatif ini membuat Timnas Indonesia U-23 belum bisa memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 harus berjuang memperebutkan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 jika ingin otomatis mendapatkan tiket ke Paris. Andai tidak berhasil, Garuda Muda juga masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Olimpiade lewat babak play-off.

Sesuai aturan, tim peringkat keempat Piala Asia U-23 2024 akan dipertemukan dengan wakil Afrika, Timnas Guinea U-23, untuk berebut satu tempat tersisa ke pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Karena itu, Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-23 telah menang secara kebersamaan. Pria 53 tahun itu menegaskan, Garuda Muda harus melupakan kekalahan dari Uzbekistan U-23 dan fokus untuk laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024.

“Dalam sepak bola kita belum berhasil mengalahkan Uzbekistan, namun kita menang dalam kebersamaan. Dan kemenangan ini tidak ternilai harganya,” tulis Erick Thohir mengutip dari akun Instagram resminya (@erickthohir), Selasa (30/4/2024).