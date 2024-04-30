Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024: Tumbang 0-2, Singa Mesopotamia Tantang Timnas Indonesia U-23!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |02:53 WIB
Hasil Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024: Tumbang 0-2, Singa Mesopotamia Tantang Timnas Indonesia U-23!
Berikut hasil Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

HASIL Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Jassim bin Hamad Stadium pada Selasa (30/4/2024) dini hari WIB, Jepang U-23 menang 2-0 atas Irak U-23.

Gol-gol kemenangan Jepang U-23 dicetak Mao Hosoya (28’) dan Ryotaro Araki (42’). Berkat kemenangan ini, Jepang U-23 tak hanya lolos ke final Piala Asia U-23 2024 tapi juga merebut tiket Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, Timnas Irak U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 demi memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Laga ini dijadwalkan digelar pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jepang U-23 tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Go Oiwa itu bermain ofensif dengan mengandalkan skema 4-4-1-1, memosisikan satu striker di depan.

Meski begitu, satu penyerang sudah cukup untuk membuat Irak U-23 kesulitan menahan gempuran Jepang U-23. Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak U-23- sejauh ini hanya mengandalkan serangan balik cepat.

Walau demikian, beberapa serangan mereka efektif untuk membongkar pertahanan Samurai Biru. Memasuki menit ke-25, Jepang U-23 tak berhenti menggedor pertahanan Irak U-23.

Timnas Jepang U-23 menang 2-0 atas Irak U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Hasilnya manis, Mao Hosoya (28’) berhasil menjebol gawang Hussein Hasan lewat tendangan terukurnya. Usai gol tersebut, Irak U-23 merespons dengan permainan agresif. Namun, mereka belum menemukan gol hingga menit ke-40.

Pada menit ke-42, Jepang U-23 kembali menambah pundi golnya lewat kerjasama apik dari Joel Chima Fujita dan Ryotaro Araki (42’). Araki berhasil menendang bola ke sudut kiri gawang Hussein Hasan. Laga babak pertama berakhir untuk keunggulan Jepang U-23 2-0.

