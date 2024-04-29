Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024: Kalah 0-2, Garuda Muda Gagal ke Final!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |23:14 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024: Kalah 0-2, Garuda Muda Gagal ke Final!
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- gagal menembus babak final usai tumbang dengan skor 0-2.

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pukul Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. Timnas Indonesia U-23 harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini usai Rizky Ridho dikartu merah wasit.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U-23 gagal menembus babak final Piala Asia U-23 2024. Tetapi, pasukan Shin Tae-yong masih akan berlaga lagi dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024.

Laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024 menjadi penting bagi Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, laga itu akan menentukan apakah Garuda Muda bisa lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 atau harus menentukan nasibnya melalui babak playoff jika finis di urutan keeempat pada Piala Asia U-23 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan lima menit, ancaman berbahaya sudah datang ke gawang Timnas Indonesia U-23 lewat aksi Abbosbek Fayzullaev. Beruntung, bola tendangannya dari luar kotak penalti masih melambung di atas gawang Ernando Ari.

Setelah itu, Uzbekistan U-23 terus membombardir serangan ke lini pertahanan Timnas Indonesia U-23. Tapi solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U-23 membuat upaya-upaya Uzbekistan U-23 belum juga berbuah manis.

Salah satunya datang dari Alisher Odilov usai mendapat umpan dari Ulugbek Fayzullaev. Tetapi, bola masih bisa diselamatkan hingga tak berbuah gol.

Kemudian, peluang emas didapat Indonesia pada menit ke-14 usai kerja sama Fajar dan Witan membuahkan serangan balik cepat yang nyaris berbuah gol. Sayangnya, pergerakan Witan langsung buru-buru dimatikan pemain Uzbekistan U-23.

Kelalaian Pratama Arhan di menit ke-17 nyaris membuat gawang Timnas Indonesia U-23 kebobolan. Sebab, bola bisa langsung direbut pemain Umarali Rakhmonaliev yang kemudian melepaskan tendangan keras di depan gawang Ernando Ari. Beruntung, bola masih melenceng dari gawang.

Pada menit ke-26, pelanggaran keras dilakukan kepada Witan saat membawa bola ke kotak penalti Uzbekistan U-23. Wasit sempat memberi Garuda Muda tendangan bebas tepat di samping kotak penalti Uzbekistan U-23, tetapi kemudian menganulirnya usai menilik VAR.

Di sisa waktu pertandingan, Timnas Indonesia U-23 masih terus kesulitan mencetak gol. Skor 0-0 pun terus terjaga hingga peluit panjang akhir babak pertama ditiup wasit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/49/1641775/diva-zahra-serius-hadapi-sirkuit-hidzie-pada-putaran-pamungkas-kejurnas-sprint-rally-2025-xuw.webp
Diva Zahra Serius Hadapi Sirkuit Hidzie pada Putaran Pamungkas Kejurnas Sprint Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Striker Persija Eksel Runtukahu Kirim Ancaman Serius untuk Arema FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement