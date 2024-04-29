Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024: Kalah 0-2, Garuda Muda Gagal ke Final!

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- gagal menembus babak final usai tumbang dengan skor 0-2.

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pukul Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. Timnas Indonesia U-23 harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini usai Rizky Ridho dikartu merah wasit.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U-23 gagal menembus babak final Piala Asia U-23 2024. Tetapi, pasukan Shin Tae-yong masih akan berlaga lagi dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024.

Laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024 menjadi penting bagi Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, laga itu akan menentukan apakah Garuda Muda bisa lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 atau harus menentukan nasibnya melalui babak playoff jika finis di urutan keeempat pada Piala Asia U-23 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan lima menit, ancaman berbahaya sudah datang ke gawang Timnas Indonesia U-23 lewat aksi Abbosbek Fayzullaev. Beruntung, bola tendangannya dari luar kotak penalti masih melambung di atas gawang Ernando Ari.

Setelah itu, Uzbekistan U-23 terus membombardir serangan ke lini pertahanan Timnas Indonesia U-23. Tapi solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U-23 membuat upaya-upaya Uzbekistan U-23 belum juga berbuah manis.

Salah satunya datang dari Alisher Odilov usai mendapat umpan dari Ulugbek Fayzullaev. Tetapi, bola masih bisa diselamatkan hingga tak berbuah gol.

Kemudian, peluang emas didapat Indonesia pada menit ke-14 usai kerja sama Fajar dan Witan membuahkan serangan balik cepat yang nyaris berbuah gol. Sayangnya, pergerakan Witan langsung buru-buru dimatikan pemain Uzbekistan U-23.

Kelalaian Pratama Arhan di menit ke-17 nyaris membuat gawang Timnas Indonesia U-23 kebobolan. Sebab, bola bisa langsung direbut pemain Umarali Rakhmonaliev yang kemudian melepaskan tendangan keras di depan gawang Ernando Ari. Beruntung, bola masih melenceng dari gawang.

Pada menit ke-26, pelanggaran keras dilakukan kepada Witan saat membawa bola ke kotak penalti Uzbekistan U-23. Wasit sempat memberi Garuda Muda tendangan bebas tepat di samping kotak penalti Uzbekistan U-23, tetapi kemudian menganulirnya usai menilik VAR.

Di sisa waktu pertandingan, Timnas Indonesia U-23 masih terus kesulitan mencetak gol. Skor 0-0 pun terus terjaga hingga peluit panjang akhir babak pertama ditiup wasit.