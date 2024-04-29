Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Rizky Ridho Kartu Merah dan Pratama Arhan Cetak Gol Bunuh Diri, Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 0-2 dari Uzbekistan U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |23:00 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Rizky Ridho Kartu Merah dan Pratama Arhan Cetak Gol Bunuh Diri, Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 0-2 dari Uzbekistan U-23
Timnas Indonesia U-23 tertinggal 0-2 dari Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Senin (29/4/2024) malam WIB. Hingga pertandingan memasuki menit 90, Timnas Indonesia U-23 tertinggal 0-2 dari Uzbekistan U-23.

Uzbekistan U-23 mencetak gol kedua setelah Pratama Arhan membuat gol bunuh diri menit 87. Sebelumnya, kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, mendapat kartu merah di menit 84 karena melanggar Pemain Uzbekistan U-23, Jasurbek Jaloliddinov. Sementara itu, gol pertama Uzbekistan U-23 dicetak Khusayin Norchaev (68’).

Timnas Indonesia U-23 tertinggal 0-2 dari Uzbekistan U-23

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23:

Halaman:
1 2
      
