Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Muhammad Ferrari Dianulir Wasit, Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 Masih Imbang 0-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:36 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Muhammad Ferrari Dianulir Wasit, Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 Masih Imbang 0-0
Muhammad Ferrari kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 hampir unggul 1-0, tetapi sayangnya gol Muhammad Ferrari dianulir wasit karena Ramadhan Sananta lebih dahulu terjebak offside.

Timnas Indonesia U-23 dihadapkan duel sengit dalam melawan Timnas Uzbekistan U-23 digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pukul Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. Tetapi, Muhammad Ferari berhasil memecah kebuntuan Timnas Indonesia U-23 pada menit ke-61.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23

Gol berawal dari umpan silang Pratama Arhan. Kemudian, Ferarri yang ada tepat di depan gawang Timnas Indonesia U-23 langsung menyambarnya dengan tendangan keras hingga berbuah gol. Garuda Muda pun unggul 1-0.

Tetapi, gol itu dinaulir wasit usai mengecek VAR. Sebab, posisi Ramadhan Sananta yang juga ada di depan gawang Uzbekistan U-23 terlihat lebih dahulu terkebak offside. Alhasil, skor masih imbang 0-0.

Sebelumnya, di babak pertama, sejumlah peluang sejatinya didapat Timnas Indonesia U-23, termasuk pada menit ke-26. Kala itu, Witan Sulaeman mendapat pelanggaran keras saat menggiring bola di area kotak penalti Uzbekistan U-23. Wasit nyaris memberi hadiah tendangan bebas, tetapi akhirnya dianulir usai melihat VAR.

Pressing ketat dari pemain Uzbekistan U-23 sendiri tampak membuat Timnas Indonesia U-23 kesulitan membangun serangan. Uzbekistan U-23 pun lebih unggul dalam penguasaan bola.

Kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih Timnas Indonesia U-23. Sebab, selain bakal meloloskan skuad Garuda Muda ke babak final, kemenangan juga bisa memastikan tampil di Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/51/1641739/kisah-janice-tjen-berkarier-di-tenis-kuliah-dan-sulitnya-cari-pelatih-nbt.webp
Kisah Janice Tjen Berkarier di Tenis, Kuliah, dan Sulitnya Cari Pelatih
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/cosmo_jne_menghancurkan_raybit_fc_8_1_dalam_lanjut.jpg
Israr Megantara Hattrick! Cosmo JNE Hancurkan Raybit FC 8-1 di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement