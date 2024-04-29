Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Muhammad Ferrari Dianulir Wasit, Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 Masih Imbang 0-0

HASIL Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 hampir unggul 1-0, tetapi sayangnya gol Muhammad Ferrari dianulir wasit karena Ramadhan Sananta lebih dahulu terjebak offside.

Timnas Indonesia U-23 dihadapkan duel sengit dalam melawan Timnas Uzbekistan U-23 digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pukul Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. Tetapi, Muhammad Ferari berhasil memecah kebuntuan Timnas Indonesia U-23 pada menit ke-61.

Gol berawal dari umpan silang Pratama Arhan. Kemudian, Ferarri yang ada tepat di depan gawang Timnas Indonesia U-23 langsung menyambarnya dengan tendangan keras hingga berbuah gol. Garuda Muda pun unggul 1-0.

Tetapi, gol itu dinaulir wasit usai mengecek VAR. Sebab, posisi Ramadhan Sananta yang juga ada di depan gawang Uzbekistan U-23 terlihat lebih dahulu terkebak offside. Alhasil, skor masih imbang 0-0.

Sebelumnya, di babak pertama, sejumlah peluang sejatinya didapat Timnas Indonesia U-23, termasuk pada menit ke-26. Kala itu, Witan Sulaeman mendapat pelanggaran keras saat menggiring bola di area kotak penalti Uzbekistan U-23. Wasit nyaris memberi hadiah tendangan bebas, tetapi akhirnya dianulir usai melihat VAR.

Pressing ketat dari pemain Uzbekistan U-23 sendiri tampak membuat Timnas Indonesia U-23 kesulitan membangun serangan. Uzbekistan U-23 pun lebih unggul dalam penguasaan bola.

Kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih Timnas Indonesia U-23. Sebab, selain bakal meloloskan skuad Garuda Muda ke babak final, kemenangan juga bisa memastikan tampil di Olimpiade Paris 2024.