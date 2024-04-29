Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Kontroversial Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom Sepakat Enggan Berikan Hadiah Penalti kepada Timnas Indonesia U-23 saat Hadapi Uzbekistan U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:06 WIB
Penampakan starting line up Timnas Indonesia U-23 saat hadapi Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)
WASIT kontroversial Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom sepakat enggan memberikan hadiah penalti kepada Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024, Senin (29/4/2024) malam WIB.

Di menit 27 pertandingan, ada momen ketika winger Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman, dijatuhkan Pemain belakang Timnas Uzbekistan U-23. Awalnya, Shen Yinhao yang bertugas sebagai wasit utama memberikan hadiah tendangan bebas kepada Timnas Indonesia U-23, tepat di samping kotak penalti Timnas Uzbekistan U-23.

Shen Yinhao, wasit asal China

Namun, ketika hendak menyemprotkan spray tanda menaruh bola, Shen Yinhao mendapat laporan dari ruang Video Assistant Referee (VAR). Setelah berdiskusi dengan wasit VAR asal Thailand Sivakorn Pu-udom, Shen Yinhao langsung berlari ke pinggir lapangan.

Ia berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek VAR apakah ada kemungkinan penalti untuk Timnas Indonesia U-23 atau tidak. Ketika melihat VAR, Shen Yinhao juga bekomunikasi dengan Sivakorn Pu-udom.

Setelah beberapa detik melihat siaran ulang, Shen Yinhao langsung berbalik badan, tanda siap kembali melanjutkan pertandingan. Lantas, keputusan apa yang diambil Shen Yinhao?

Alih-alih memberikan hadiah penalti, Shen Yinhao justru membatalkan hadiah tendangan bebas kepada Timnas Indonesia U-23. Alhasil, bola pun diberikan kepada Timnas Uzbekistan U-23 sebagai tanda tendangan ke gawang. Tercatat hingga babak pertama berakhir, skor laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 sama kuat 0-0.

Kehadiran Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom sudah menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air sebelum pertandingan dimulai. Shen Yinhao sempat memberikan hukuman penalti kepada Timnas Indonesia U-22 saat bersua tuan rumah Kamboja di fase grup SEA Games 2023 Kamboja.

