PSG Juara Liga Prancis 2023-2024 Usai AS Monaco Dikandaskan Olympique Lyon!

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) resmi keluar sebagai juara Liga Prancis 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah AS Monaco dikalahkan Olympique Lyon 3-2 pada pekan ke-31, Senin (29/4/2024) dini hari WIB.

Sebelum pekan ke-31, PSG mengoleksi 69 poin, sementara Monaco 58. Les Parisiens butuh satu kemenangan untuk mengunci titel juara Liga Prancis musim ini.

Sayangnya, harapan itu nyaris kandas. PSG ditahan Le Havre 3-3 pada laga pekan ke-31 Liga Prancis 2023-2024 yang digelar Minggu 28 April 2024 dini hari WIB.

Situasi itu membuat poin mereka hanya bertambah menjadi 70. Harapan Monaco kembali hidup untuk setidaknya memaksa perebutan titel hingga pekan-pekan terakhir.

Bertandang ke Stadion Groupama, Lyon, Senin (29/4/2024) dini hari WIB, Les Monegasque berharap dapat memetik kemenangan. Sayangnya, mereka justru kalah 2-3 dari Olympique Lyon.

Wissam Ben Yedder sempat menghidupkan harapan dengan golnya di menit pertama laga. Akan tetapi, Alexandre Lacazette (22’) dan Said Benrahma (26’) membuat Lyon memimpin 2-1 saat rehat.