Gara-Gara Hal Ini, Kylian Mbappe dan Presiden PSG Bertengkar Hebat di Stadion Parc des Princes

PARIS – Pertengkaran hebat dilaporkan terjadi antara bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe dengan Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi d Stadion Parc des Princes. Momen itu terjadi jelang pertandingan PSG vs Toulouse pada Senin 13 Mei 2024 malam WIB.

Seperti diketahui, Mbappe telah dipastikan pergi meninggalkan PSG setelah kontraknya habis di akhir musim ini. Dia pun santer dikabarkan bakal segera merapat ke kubu Real Madrid.

BACA JUGA: Perpisahan Kylian Mbappe dengan Suporter PSG Ternodai Kekalahan

Mbappe pun telah mengucapkan pesan perpisahan resminya kepada Les Perisiens -julukan PSG- beberapa hari lalu. Ternyata, hal itu lah yang memicu pertengkarannya dengan sang presiden.

Menurut laporan Le Parisien yang dilansir dari Goal International pada Selasa (14/5/2024), Al Khelaifi meminta Mbappe sebelum pertandingan kontra Toulouse untuk mengklarifikasi pesan perpisahannya itu di mana dia tak menyebutkan nama sang presiden klub. Padahal, dia mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang bekerja untuk klub termasuk beberapa penggemar.

Kemudian, diskusi itu dikabarkan berubah menjadi buruk di antara keduanya karena mereka terdengar saling berteriak. Seorang sumber mengklaim bahwa pertengkaran itu terjadi begitu hebat hingga ‘dinding pun berguncang’.