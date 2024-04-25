Hasil FC Lorient vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Menang 4-1, Kylian Mbappe Cs Selangkah Lagi Juara

LORIENT – Paris Saint-Germain (PSG) selangkah lagi juara Liga Prancis 2023-2024 lantaran berhasil menang 4-1 atas FC Lorient di laga tunda pekan ke-29, pada Kamis (25/4/2024) dini hari WIB. Kini PSG hanya tinggal menunggu hasil laga AS Monaco vs LOSC Lille yang saat ini masih bermain.

Ya, PSG hanya perlu menunggu Monaco kalah dalam pertandingan melawan Lille. Sebab dengan saat ini PSG mengoleksi 69 poin, kekalahan dari Lille akan membuat Monaco tak mungkin bisa mengejar perolehan poin Les Parisiens –julukan PSG.

Monaco sendiri berada di posisi kedua dengan 55 poin, sementara Lille berada di peringkat ketiga dengan 52 poin. Namun, jika nyatanya Monaco menang, maka kepastian gelar juara PSG mungkin akan tercipta di pekan ke-31 saat menjamu Le Havre di Parc des Princes pada Minggu 28 April 2024.

Jalannya Pertandingan

PSG memulai laga melawan Lorient dengan sangat baik. Laga baru berjalan 19 menit, PSG langsung unggul berkat gol Ousmane Dembele.

Tiga menit berselang giliran Kylian Mbappe yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 pun menutup babak pertama untuk keunggulan PSG.

Lalu di babak kedua PSG menambah gol lagi lewat Dembele pada menit 60. Lorient sempat membalas pada menit 73 lewat aksi Mohamed bamba