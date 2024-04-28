Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:21 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, Klik di Sini!
Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 secara live streaming di RCTI+. (Foto: RCTI+)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Timnas Uzbekistan U-23 sendiri lolos ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi U-23 dengan skor 2-0 di Khalifa International Stadium, Jumat 26 April 2024 malam WIB.

Dengan hasil tersebut, Uzbekistan U-23 menyusul Timnas Indonesia U-23 dan Jepang U-23 yang sudah lebih dulu menjadi semifinalis. Uzbekistan U-23 akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri memastikan diri lolos ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan U-23 via adu pinalti dengan skor 11-10. Duel Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 sendiri harus berlanjut ke babak adu penalti karena sebelumnya kedua tim memperoleh hasil imbang 2-2.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Pemenang babak semifinal dipastikan akan melaju ke babak final dan otomatis akan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
