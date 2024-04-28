Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024: Siapa Pengganti Rafael Struick?

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Laga yang digelar di Abdullah bin Khalifah Stadium itu akan dilangsungkan pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, harus rela tak bisa mengandalkan penyerang andalannya, Rafael Struick. Penyerang 21 tahun itu absen karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu kerena telah mengemas dua kartu kuning.

(Rafael Struick absen di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: AFC)

Lantas, siapa penyerang yang disiapkan Shin Tae-yong untuk menggantikan posisi Rafael Struick? Pelatih 53 tahun itu diprediksi mengandalkan Ramadhan Sananta sebagai ujung tombak.

Ketika tersedia untuk tampil, Ramadhan Sananta selalu dimainkan Shin Tae-yong sebagai ujung tombak Timnas Indonesia U-23, meski baru turun di babak kedua. Peran Ramadhan Sananta juga terlihat saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Baru turun di babak kedua, pergerakan Ramadhan Sananta beberapa kali mengelabui pertahanan Timnas Korea Selatan U-23. Dalam laga besok malam, penyerang 21 tahun ini praktis ingin menunjukan kualitas bahwa dirinya layak menjadi penyerang andalan Timnas Indonesia U-23.

Bicara formasi, Shin Tae-yong diprediksi masih akan menurunkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Ernando Ari.