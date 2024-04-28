Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggila di Piala Asia U-23 2024, Harga Pasaran Rafael Struick Ternyata Paling Rendah di Skuad Timnas Indonesia U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |05:39 WIB
Menggila di Piala Asia U-23 2024, Harga Pasaran Rafael Struick Ternyata Paling Rendah di Skuad Timnas Indonesia U-23!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MENGGILA di Piala Asia U-23 2024, harga pasaran Rafael Struick ternyata paling rendah di skuad Timnas Indonesia U-23. Tepatnya, Rafael Struick menjadi pemain dengan harga pasaran terendah ketiga di skuad Garuda.

Dilansir dari Transfermarkt, Minggu (28/4/2024), harga pasaran Rafael Struick dibanderol Rp1,30 miliar. Harga pasar pemain ADO Den Haag itu unggul dari dua pemain lain di Timnas Indonesia U-23, yakni Daffa Fasya (Rp869,08 juta) dan Ikhsanul Zikrak (Rp869,08 juta).

Rafael Struick

Tetapi, jika dibandingkan dengan pemain lainnya di Timnas Indonesia U-23, harga pasaran Rafael masih kalah jauh tertinggal. Pemain dengan bayaran termahal sendiri di skuad Garuda Muda saat ini dipegang oleh sang kapten, Rizky Ridho, dengan Rp6,95 miliar.

Tepat di belakang Ridho, ada Nathan Tjoe-A-On dengan banderol Rp6,08 miliar. Lalu, di urutan ketiga pemain dengan harga pasaran termahal di skuad Timnas Indonesia U-23 adalah Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner yang punya harga sama, yakni Rp5,21 miliar.

Meski punya harga pasar yang masih rendah, Rafael Struick tetap punya kualitas jempolan dari permainannya. Terbukti, dia bisa memainkan peran besar di skuad Garuda Muda, utamanya dalam menyingkirkan tim kuat, Timnas Korea Selatan U-23, di babak perempatfinal.

Dalam laga yang digelar pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB itu, Rafael Struick bisa mencetak brace alias 2 gol yang. Meski akhirnya keunggulan Timnas Indonesia U-23 berhasil disamakan Korea Selatan U-23 menjadi 2-2 dan skor itu bertahan hingga babak tambahan waktu, kemenangan tetap diraih skuad Garuda Muda.

Halaman:
1 2
      
