Mengilap di Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari Dipuji Pelatih Kiper Persib Bandung

BANDUNG - Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos, memuji penampilan Ernando Ari Sutaryadi di Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, sang penjaga gawang punya karakter yang bagus.

Penilaian Passos didasarkan pada laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024 melawan Timnas Korea Selatan U-23. Ketika itu, Ernando tampil bagus dengan menepis dua penalti di babak tos-tosan.

Menurutnya, tidak mudah bagi Ernando untuk menjalani laga tersebut. Sebab, ada drama adu penalti yang harus dilalui.

“Jadi penting bagi pemain untuk memiliki keputusan yang bagus di adu penalti dan itu butuh karakter. Pemain harus 100% fokus,” ungkap Passos di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu 27 April 2024.

“Jadi saya harap Ernando di laga berikutnya bisa terus bermain bagus untuk tim nasional Indonesia,” imbuh pria asal Brasil itu.

Namun, Passos harus memberikan apresiasi kepada pelatih kiper Timnas Indonesia U-23. Sebab keberhasilan Ernando tak lepas dari strategi yang diberikan pelatihnya.