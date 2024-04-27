Kisah Ernando Ari, Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 Ternyata Pernah Bikin Kecewa Shin Tae-yong

KISAH Ernando Ari, pemain terbaik laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 ternyata pernah bikin kecewa Shin Tae-yong menarik diulas. Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB, Ernando Ari kembali dipercaya turun sebagai penjaga gawang utama skuad Garuda Muda.

Sepanjang laga, Ernando bermain apik. Dia melakukan berbagai penyelamatan, kendati gawangnya harus kebobolan 2 gol.

Akan tetapi, di babak adu penalti, peran Ernando begitu vital. Memegang predikat sebagai kiper dengan tepisan penalti yang andal di skuad Timnas Indonesia, kiper Persebaya Surabaya ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik.

Ernando sukses menepis tendangan Kang Sang-yoon di tendangan keenam dan menepis Lee Kang-hee yang menjadi penendang kesebelas. Aksinya ini pun membuat skuad Garuda Mida memenangkan adu penalti dengan skor 11-10.

Usut punya usut, Ernando Ari memiliki kenangan buruk dengan babak adu penalti. Tepatnya pada babak final Piala AFF U-23 2023, ia gagal menepis satu pun tendangan pemain Vietnam. Di sisi lain, ia juga gagal mengeksekusi tendangannya.

Hal ini membuat Timnas Indonesia U-23 gagal menjadi juara. Padahal, ajang itu menjadi momentum emas bagi Shin Tae-yong meraih trofi pertamanya untuk Timnas Indonesia.

Secara tidak langsung, penampilan Ernando Ari di final Piala AFF U-23 2023 itu membuat Shin Tae-yong kecewa. Untuk itu, di laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024 menghadapi Korea Selatan kemarin, ia tampil habis-habisan untuk menebus kesalahannya di masa lalu.