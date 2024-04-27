Jelang Semifinal Piala Asia U-23 2024, Pelatih Uzbekistan U-23 Kaget Timnas Indonesia U-23 Bisa Imbangi Tim-Tim Besar

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

DOHA – Pelatih Uzbekistan U-23, Timur Kapadze berbicara soal kekuatan Timnas Indonesia U-23 menjelang duel di semifinal Piala Asia U-23 2024. Kapadze mengakui, timnya mewaspadai Skuad Garuda Muda yang dinilainya mampu mengimbangi tim-tim besar.

Uzbekistan U-23 baru saja memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Tim besutan Timur Kapadze itu sukses menumbangkan Arab Saudi U-23 2-0 di perempatfinal pada Jumat (26/4/2024) kemarin.

Kemenangan ini membuat Serigala Putih -julukan Uzbekistan U-23- akan bersua dengan Timnas Indonesia U-23. Kedua tim akan saling berhadapan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin (29/4/2024) mendatang.

Kapadze menilai timnya akan mendapatkan tantangan sulit ketika bersua dengan Garuda Muda. Pelatih berusia 42 tahun itu mengakui, Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong mampu menunjukkan kualitas tinggi saat berhadapan dengan tim besar.

“Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi . Namun kami menonton pertandingan Indonesia melawan Republik Korea dan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu tampil melawan tim-tim besar,” kata Kapadze dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sabtu (27/4/2024).

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 mampu menumbangkan Australia U-23 (1-0), melibas Yordania U-23 (4-1), hingga memulangkan Korea Selatan U-23 lewat babak adu penalti 2-2 (11-10). Sejumlah catatan apik ini menjadi perhatian Kapadze.