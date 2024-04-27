Media Vietnam Bangga Timnas Indonesia U-23 Satu-satunya Wakil ASEAN Tersisa di Piala Asia U-23 2024: Nomor 1, Kebanggaan Asia Tenggara!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, bangga Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara tersisa di Piala Asia U-23 2024. The Thao 247 pun tak segan menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai kebanggaan negara-negara Asia Tenggara.

Sekadar diketahui, ada empat negara Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Asia U-23 2024. Sebut saja Timnas Indonesia U-23, Vietnam U-23, Malaysia U-23 dan Thailand U-23.

Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 berhasil lolos ke fase gugur (Perempatfinal Piala Asia U-23 2024) setelah finis sebagai runner-up di masing-masing grup. Sementara Malaysia dan Thailand kompak rontok di fase grup dengan status juru kunci.

Lantas, bagaimana kiprah Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Berhubung finis sebagai runner-up grup, mereka dihadapkan dengan Juara di grup lain.

Otomatis, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 merupakan tim kuat. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- bersua Korea Selatan U-23, sedangkan Vietnam U-23 dipertemukan dengan Irak U-23.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 secara luar biasa menang adu penalti atas 11-10 atas Korea Selatan U-23, setelah sebelumnya bermain 2-2 di waktu normal. Di sisi lain, Vietnam U-23 kalah tipis 0-1 dari Irak U-23 sehingga harus tersingkir di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.