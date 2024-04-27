Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengumuman Hak Eksklusif MNC Group di Ajang AFC U-23 Asian Cup 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |09:23 WIB
Pengumuman Hak Eksklusif MNC Group di Ajang AFC U-23 Asian Cup 2024
Berikut pengumuman hak eksklusif MNC Group di ajang AFC U-23 Asian Cup 2024. (Foto: AFC)
PENGUMUMAN hak eksklusif MNC Group di ajang AFC U-23 Asian Cup 2024. MNC Group menjadi satu-satunya pemegang hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari AFC U-23 Asian Cup 2024 atau Piala Asia U-23 2024 di Indonesia.

Diketahui, gelaran AFC U-23 Asian Cup 2024 masih terus berlangsung. Ajang sepakbola bergengsi yang digelar di Qatar sejak 15 April 2024 hingga 3 Mei 2024 itu kini sudah memasuki babak semifinal.

Pengumuman Hak Eksklusif MNC Group di Ajang AFC U-23 Asian Cup 2024

Timnas Indonesia U-23 sendiri masih terus menjaga langkahnya di ajang AFC U-23 Asian Cup 2024. Berhasil lolos ke semifinal, pasukan Shin Tae-yong akan menantang Timnas Uzbekistan U-23 dalam perebutan tiket final yang akan berlangsung pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Laga seru itu dan pertandingan-pertandingan lainnya di AFC U-23 Asian Cup 2024 akan disiarkan oleh MNC Group sebagai pemegang hak eksklusif linsensi media rights dan official broadcaster dari AFC U-23 Asian Cup 2024.

MNC Group sebagai pemengang hak eksklusif, dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa MNC Group adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari AFC U-23 Asian Cup 2024 di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa hanya MNC Group dan/atau Asian Football Confederation (AFC) yang mempunyai hak untuk menggunakan dan/atau mengasosiasikan lambang/logonya bersama dengan lambang resmi, maskot, trophy AFC U-23 Asian Cup 2024 di wilayah Negara Republik Indonesia.

