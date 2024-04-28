Tottenham Hotspur vs Arsenal: Mikel Arteta Tegaskan The Gunners Siap Tempur meski Miliki Persiapan yang Mepet

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan pasukannya siap tempur untuk melawan Tottenham Hotspur di pekan ke-35 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (28/4/2024) pukul 20.00 WIB. Meski persiapan Arsenal untuk derby North London itu sangat mepet, Arteta merasa pasukannya tetap bisa tampil maksimal untuk mengalahkan Tottenham.

Ya, Arsenal akan melawat ke markas The Lilywhites -julukan Tottenham- di Tottenham Hotspur Stadium. Menjalani laga yang sarat akan gengsi dan krusial itu, sayangnya The Gunners tidak diuntungkan pada segi persiapan.

Laga terakhir The Gunners yakni saat melumat Chelsea dengan skor 5-0 pada Rabu (24/4) kemarin. Sementara Tottenham terakhir kali main kala menelan kekalahan telak 0-4 dari Newcastle United pada Sabtu (13/4) lalu. Itu artinya, Arsenal hanya punya waktu persiapan kurang lebih selama empat hari, sedangkan The Lilywhites satu pekan lebih.

Walau demikian, Arteta menegaskan skuadnya dalam kondisi siap. Juru taktik asal Spanyol ini menyampaikan waktu persiapan yang singkat itu telah dimaksimalkan dengan sangat baik untuk laga melawan Tottenham.

“Kami akan siap sepenuhnya. Kami juga punya sedikit waktu untuk pulih dan bersiap setelah pertandingan melawan Chelsea. Saya yakin tim akan sepenuhnya siap untuk bertanding lagi pada hari Minggu,” kata Arteta, dilansir dari situs resmi Arsenal, Minggu (28/4/2024).

Sangat penting bagi Arsenal untuk mencuri kemenangan di laga kontra Tottenham. Pasalnya, mereka saat ini sedang memimpin klasemen dengan koleksi 77 poin, unggul satu angka saja atas Manchester City. Maka jelas, kemenangan wajib diraih jika ingin memperlebar jarak sekaligus menjaga asa juara Liga Inggris musim ini.