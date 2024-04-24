Reaksi Mikel Arteta yang Girang Bukan Main Arsenal Bantai Chelsea 5-0: Kami Sangat Tajam dan Agresif!

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, girang bukan main timnya sukses meraih kemenangan besar atas Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia menilai para pemain Arsenal tampil luar biasa dalam laga itu karena menunjukkan ketajaman dan permainan yang agresif.

Dalam laga bertajuk Derby London itu, The Gunners -julukan Arsenal- menang telak 5-0 kala menjamu Chelsea di Stadion Emirates pada Rabu (24/4/2024) dini hari WIB. Lima gol kemenangan itu dicetak oleh Leandro Trossard (4’), brace Ben White (52’, 70’), dan brace Kai Havertz (57’, 65’).

Kemenangan telak ini membuat Arteta sangat senang. Selain karena hasilnya, juru taktik asal Spanyol ini sangat puas dengan bagaimana anak asuhnya bermain melawan Chelsea. Sebab, The Gunners tampil agresif sejak menit awal.

“Saya sangat senang dengan penampilan kami, secara kolektif dan individu. Bisa tampil di pertandingan besar melawan tim yang besar dan mendapatkan hasil dengan penampilan yang kami miliki hari ini, membuat saya sangat senang,” kata Arteta, dilansir dari BBC, Rabu (24/4/2024).

“Sejak awal, kami terlihat sangat tajam, sangat aktif, tajam, agresif saat tidak menguasai bola,” sambung dia.

Pengamatan Arteta tentang permainan The Blues -julukan Chelsea- membuahkan hasil manis. Dia mengatakan bahwa sejatinya Chelsea bukanlah lawan yang mudah. Tapi, para pemain Arsenal mampu menjalankan instruksinya dengan baik sehingga bisa meraih kemenangan telak di Derby London.