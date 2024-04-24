Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Chelsea Babak Belur Dihajar Arsenal 5-0 di Liga Inggris 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:44 WIB
Penyebab Chelsea Babak Belur Dihajar Arsenal 5-0 di Liga Inggris 2023-2024
Laga Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Chelsea babak belur dihajar Arsenal 5-0 di Liga Inggris 2023-2024 terungkap. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, menyampaikan The Blues -julukan Chelsea- bermain tidak greget sejak menit awal.

Pochettino merasa sangat terpukul mendapati kekalahan telak ini. Dia pun sangat kecewa dengan hasil tersebut. Juru taktik asal Argentina ini mengungkapkan faktor permasalahan Chelsea seusai pertandingan.

Arsenal vs Chelsea

“Tidak sulit untuk menjelaskannya. Semua orang melihat kami tidak bersaing sejak awal pertandingan. Setelah kami kebobolan, saya pikir tim begitu lemah,” kata Pochettino, dilansir dari BBC, Rabu (24/4/2024).

“Saya sangat kecewa dengan permainan awal karena kami seharusnya memiliki energi penuh dan bersaing dengan lebih baik. Kami tidak agresif dan tidak berkonsentrasi dalam situasi yang mudah menemukan solusi. Itu sebabnya kami sangat kecewa,” sambungnya.

Pochettino menyampaikan sejatinya dia sudah meminta Nicolas Jackson cs untuk main agresif sejak awal. Tapi nyatanya, mereka justru memulai laga dengan buruk sehingga menjadi boomerang bagi Chelsea.

“Kami berbicara di babak pertama untuk memulai dengan cara yang berbeda. Namun, kami memulai dengan sangat buruk. Dalam 10, 15 menit di babak kedua, ketika kami kebobolan gol ketiga, kami menyerah. Itu sulit bagi mereka hingga akhir pertandingan,” terang Pochettino.

Lebih lanjut, Pochettino merasa skuadnya tidak dalam kondisi yang siap setelah jeda pertandingan yang cukup lama melawan Manchester City. Eks pelatih Tottenham Hotspur ini juga menyoroti kembali keroposnya skuad Chelsea dan faktor inilah yang dirasa membuat mereka kesulitan di musim ini.

“Kami berkompetisi dengan sangat baik melawan Manchester City, itu pertandingan yang fantastis. Tapi kemudian, kami tidak berkompetisi tiga hari kemudian. Mungkin kami kurang segar,” ucap Pochettino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639051/esports-sumbang-medali-di-asian-youth-games-2025-ketum-pb-esi-budi-gunawan-hasil-pembinaan-berjenjang-nnj.webp
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/mohamed_salah_menjadi_bintang_kemenangan_liverpool.jpg
Cetak Gol Ke-250, Mohamed Salah Tegaskan Kebangkitan Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement