Penyebab Chelsea Babak Belur Dihajar Arsenal 5-0 di Liga Inggris 2023-2024

PENYEBAB Chelsea babak belur dihajar Arsenal 5-0 di Liga Inggris 2023-2024 terungkap. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, menyampaikan The Blues -julukan Chelsea- bermain tidak greget sejak menit awal.

Pochettino merasa sangat terpukul mendapati kekalahan telak ini. Dia pun sangat kecewa dengan hasil tersebut. Juru taktik asal Argentina ini mengungkapkan faktor permasalahan Chelsea seusai pertandingan.

“Tidak sulit untuk menjelaskannya. Semua orang melihat kami tidak bersaing sejak awal pertandingan. Setelah kami kebobolan, saya pikir tim begitu lemah,” kata Pochettino, dilansir dari BBC, Rabu (24/4/2024).

“Saya sangat kecewa dengan permainan awal karena kami seharusnya memiliki energi penuh dan bersaing dengan lebih baik. Kami tidak agresif dan tidak berkonsentrasi dalam situasi yang mudah menemukan solusi. Itu sebabnya kami sangat kecewa,” sambungnya.

Pochettino menyampaikan sejatinya dia sudah meminta Nicolas Jackson cs untuk main agresif sejak awal. Tapi nyatanya, mereka justru memulai laga dengan buruk sehingga menjadi boomerang bagi Chelsea.

“Kami berbicara di babak pertama untuk memulai dengan cara yang berbeda. Namun, kami memulai dengan sangat buruk. Dalam 10, 15 menit di babak kedua, ketika kami kebobolan gol ketiga, kami menyerah. Itu sulit bagi mereka hingga akhir pertandingan,” terang Pochettino.

Lebih lanjut, Pochettino merasa skuadnya tidak dalam kondisi yang siap setelah jeda pertandingan yang cukup lama melawan Manchester City. Eks pelatih Tottenham Hotspur ini juga menyoroti kembali keroposnya skuad Chelsea dan faktor inilah yang dirasa membuat mereka kesulitan di musim ini.

“Kami berkompetisi dengan sangat baik melawan Manchester City, itu pertandingan yang fantastis. Tapi kemudian, kami tidak berkompetisi tiga hari kemudian. Mungkin kami kurang segar,” ucap Pochettino.