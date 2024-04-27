Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus vs AC Milan: Ambisi Allegri Bawa Bianconeri Kembali ke Jalur Kemenangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |12:34 WIB
Juventus vs AC Milan: Ambisi Allegri Bawa Bianconeri Kembali ke Jalur Kemenangan
Para pemain Juventus kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, berambisi besar meraih kemenangan di laga kontra AC Milan dalam pekan ke-34 Liga Italia 2023-2024. Sebab, dia bertekad membawa Bianconeri -julukan Juventus- kembali ke jalur kemenangan.

Juventus akan menjamu AC Milan di Allianz Stadium, Turin, Italia pada Sabtu (27/4/2024) pukul 23.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Bianconeri untuk mengakhiri rentetan hasil kurang memuaskan dalam dua laga sebelumnya.

Juventus

Diketahui, Bianconeri sebelumnya ditahan imbang Torino (0-0), dan Cagliari (2-2). Dua hasil imbang itu membuat Juventus berjarak lima poin dari AC Milan yang duduk di posisi kedua klasemen sementara.

Allegri yang mengincar posisi kedua pada akhir musim ini tak ingin Juventus membuang peluang lagi. Pelatih asli Italia itu menegaskan, kemenangan melawan Rossoneri -julukan AC Milan- akan menjadi momentum untuk menjaga asa tersebut.

Halaman:
1 2
      
