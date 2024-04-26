Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Brighton & Hove Albion vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Menang 4-0, The Citizens Pelan-Pelan ke Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |04:14 WIB
Hasil Brighton & Hove Albion vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Menang 4-0, <i>The Citizens</i> Pelan-Pelan ke Puncak Klasemen
Manchester City menang 4-0 atas Brighton di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRIGHTON Manchester City pesta gol di markas Brighton & Hove Albion dalam laga tunda pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024, pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Falmer, tim berjuluk The Citizens itu tepatnya menang dengan skor 4-0 atas tim tuan rumah.

Berkat kemenangan itu, Man City berhasil menggeser Liverpool dari posisi kedua. Pasukan Josep Guardiola yang kini sudah mengoleksi 76 poin hanya tertinggal satu angka saja dari Arsenal yang berada di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Itu pun Man City masih menyisakan satu laga yang belum dimainkan. Sehingga pelan namun pasti Man City akan segera salip Arsenal.

Jalannya Pertandingan

Man City tampil beringas di kandang Brighton sejak babak pertama. Terbukti laga baru berjalan 17 menit, Kevin De Bruyne langsung merobek gawang Brighton.

Brighton vs Man City

Lalu Phil Foden dengan cepat menambah dua gol lagi pada menit 26 dan 34. Skor 3-0 pun menjadi hasil akhir di babak pertama.

Pada babak kedua laga berjalan lebih alot. Brighton pun mampu bertahan lebih baik.

Halaman:
1 2
      
