Jurgen Klopp Kecewa Berat Liverpool Dikalahkan Everton 0-2 di Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL - Jurgen Klopp kecewa berat atas kekalahan 0-2 Liverpool dari l Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan bertajuk Derby Merseyside berlangsung di Goodison Park, Kamis (25/4/2024).

Jurgen Klopp mengatakan hasil itu tidak sesuai harapan The Reds -julukan Liverpool-. Oleh karena itu, dia pastikan seluruh elemen tim sangat kecewa gagal memboyong poin penuh dalam laga penuh gengsi tersebut.

"Tidak ada pemikiran bagus sama sekali. Sangat kecewa, frustasi jelas," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Kamis (25/4/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Liverpool memang memberikan perlawanan ketat untuk tim tuan rumah sepanjang 90 menit. Sayangnya, tim asuhannya tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk dimaksimalkan menjadi gol.

"Kami menciptakan peluang besar dan tidak mencetak gol," ucapnya.

Jurgen Klopp mengatakan meminta maaf atas hasil yang diraih Mohamed Salah dan kolega dalam laga itu. Dia pun akan melakukan evaluasi agar Liverpool lebih baik dalam laga-laga ke depan.