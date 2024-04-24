Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas U-23 Indonesia Raih Pujian Media Luar Atas Penampilan Gemilang di Piala Asia U-23 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:54 WIB
Timnas U-23 Indonesia Raih Pujian Media Luar Atas Penampilan Gemilang di Piala Asia U-23 2024
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA – Tim Nasional Sepakbola Indonesia U-23 kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Penampilan gemilang mereka di ajang Piala Asia U-23 2024 di Qatar menuai banyak pujian dari media luar negeri.

Sukses lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi bukti nyata kemajuan sepakbola Indonesia di level junior. Pencapaian ini diraih dengan perjuangan keras dan kegigihan para pemain muda Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23

Media asing dari berbagai negara terkesan dengan gaya permainan agresif dan penuh determinasi yang dipertontonkan Timnas U-23. Kemampuan individu para pemain muda, seperti Marselino Ferdinan dan Komang Teguh, juga mendapat sorotan positif.

Salah satu media asal Malaysia, Makan Bola menyebut Garuda Muda menang besar dan berhasil mengalahkan Yordania sebagai tim yang pantang menyerah dan memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara.

Media Korea, NewsIs pun tak mau ketinggalan memberikan pujian. Mereka menaruh perhatian khusus pada Shin Tae Young, pelatih Indonesia.

Pujian-pujian ini tentu saja menjadi kabar yang menggembirakan bagi pecinta sepakbola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Timnas U-23 Indonesia telah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia, dan membuka harapan baru untuk masa depan sepakbola nasional.

Saksikan pertandingan sengit di perempat final Korea Selatan vs Indonesia hanya di Vision+ pada Jumat, 26 April 2024. Ases live streamingnya di sini.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

