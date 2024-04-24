Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Live Streaming di Vision+

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga ini akan digelar pada Jumat (26/4/2024) pukul 00.30 WIB dan siarkan secara live streaming di vision+!

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 diprediksi menjadi laga yang sengit dan penuh dengan tensi. Korea Selatan, sebagai salah satu tim kuat di Asia, tentu tidak akan mudah dikalahkan.

(Timnas Korea Selatan U-23 menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@thekfa)

Namun, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- telah menunjukkan performa yang luar biasa di Grup A Piala Asia U-23 2024. Karena itu, skuad asuhan Shin Tae-yong siap memberikan kejutan di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Timnas Indonesia U-23 sangatlah tinggi. Dukungan para suporter menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan.

