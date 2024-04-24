Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Live Streaming di Vision+

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:46 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Live Streaming di Vision+
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga ini akan digelar pada Jumat (26/4/2024) pukul 00.30 WIB dan siarkan secara live streaming di vision+!

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 diprediksi menjadi laga yang sengit dan penuh dengan tensi. Korea Selatan, sebagai salah satu tim kuat di Asia, tentu tidak akan mudah dikalahkan.

Timnas Korea Selatan U-23 menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024Timnas Korea Selatan U-23 menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024

(Timnas Korea Selatan U-23 menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@thekfa)

Namun, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- telah menunjukkan performa yang luar biasa di Grup A Piala Asia U-23 2024. Karena itu, skuad asuhan Shin Tae-yong siap memberikan kejutan di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Timnas Indonesia U-23 sangatlah tinggi. Dukungan para suporter menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan.

Anda dapat menonton pertandingan laga Korea Selatan vs Indonesia di Vision+ melalui berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, dan smart TV dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari. Unduh aplikasi Vision+ di App Store dan Google Play Store untuk menonton pertandingan di mana saja dan kapan saja.

Saksikan pertandingan sengit di perempat final hanya di Vision+ pada Jumat, 26 April 2024 secara live streaming dan dapat diakses di sini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639659/jonatan-christie-juara-hylo-open-2025-usai-sikat-magnus-johannesen-naa.webp
Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025 usai Sikat Magnus Johannesen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/striker_real_madrid_kylian_mbappe_mencetak_dua_gol.jpg
Kylian Mbappe Sebut Perbedaan Mencolok PSG dan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement