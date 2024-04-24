Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Senior yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 The Professor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:30 WIB
3 Pemain Senior yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 The Professor!
Berikut 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Pencinta sepakbola Tanah Air boleh bermimpi melihat Timnas Indonesia U-23 tampil di Olimpiade Paris 2024, mengingat sudah di depan mata.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dan dijadwalkan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Jika di luar dugaan sanggup menumbangkan Korea Selatan U-23, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 otomatis membuat skuad Garuda Muda selangkah lagi mengunci tiket Olimpiade Paris 2024.

Sebab, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim peringkat empat akan menjalani playoff kontra wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan satu tiket.

Andai nantinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, skuad Garuda Muda diizinkan memanggil tiga Pemain senior alias pesepakbola yang usianya di atas 23 tahun. Hal itu sesuai regulasi yang ditetapkan oleh NOC.

Merujuk kepada skuad Timnas Indonesia senior saat ini, siapa saja tiga Pemain di atas 23 tahun yang dipercaya dapat memperkukuh skuad Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639469/ketum-ffi-michael-sianipar-apresiasi-dukungan-pssi-dan-kemenpora-majukan-futsal-indonesia-slb.webp
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora Majukan Futsal Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Komentar Janice Tjen usai Borong 2 Gelar dari Chennai Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement