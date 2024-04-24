3 Pemain Senior yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 The Professor!

Berikut 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)

SEBANYAK 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Pencinta sepakbola Tanah Air boleh bermimpi melihat Timnas Indonesia U-23 tampil di Olimpiade Paris 2024, mengingat sudah di depan mata.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dan dijadwalkan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Jika di luar dugaan sanggup menumbangkan Korea Selatan U-23, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 otomatis membuat skuad Garuda Muda selangkah lagi mengunci tiket Olimpiade Paris 2024.

Sebab, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim peringkat empat akan menjalani playoff kontra wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan satu tiket.

Andai nantinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, skuad Garuda Muda diizinkan memanggil tiga Pemain senior alias pesepakbola yang usianya di atas 23 tahun. Hal itu sesuai regulasi yang ditetapkan oleh NOC.

Merujuk kepada skuad Timnas Indonesia senior saat ini, siapa saja tiga Pemain di atas 23 tahun yang dipercaya dapat memperkukuh skuad Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024?