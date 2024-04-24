Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Penampilannya Paling Memukau di Fase Grup Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Nathan Tjoe-A-On!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:01 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Penampilannya Paling Memukau di Fase Grup Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Nathan Tjoe-A-On!
Marselino Ferdinan, 1 dari 5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang tampil memukau di fase grup Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia U-23 menampilkan performa paling memukau selama fase grup Piala Asia U-23 2024. Hal ini pula yang membuat skuad Garuda Muda melaju ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024 dengan cukup mulus.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024 yang terbilang grup neraka. Namun, faktanya Timnas Indonesia U-23 yang notabene tim debutan sukses melewati fase grup ini dengan mulus hingga finis sebagai runner grup.

Timnas Indonesia U-23

Di matchday pertama, Timnas Indonesia U-23 harus tumbang secara kontroversi dari tuan rumah Qatar dengan skor 2-0. Namun, di matchday kedua, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan membuat kejutan dengan mengalahkan Australia dengan skor 1-0.

Kemudian di matchday terakhir, Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Hal ini membuat Timnas Indonesia U-23 meraup 6 poin dan menemani Qatar ke babak 8 besar dengan status runner-up Grup A.

Kesuksesan Timnas Indonesia U-23 ini tidak lepas dari kerja sama apik seluruh pemain Timnas Indonesia. Namun, lebih dari itu, beberapa pemain dapat dikatakan menampilkan performa yang lebih menonjol dibanding persone lainnya.

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang penampilannya paling memukau selama fase grup Piala Asia U-23 2024:

5. Pratama Arhan

Pratama Arhan

Berposisi sebagai wing back kiri, Pratama Arhan menjadi pemain kunci permainan Indonesia. Tusukan-tusukan dari sisi kiri membuat lini serang Indonesia semakin tajam.

Selain itu, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan juga menjadi senjata andalan Timnas Indonesia U-23. Terbukti, salah satu gol Timnas Indonesia U-23 ke gawang Yordania U-23 dicetak melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh yang dilakukan suami dari Azizah Salsha tersebut.

4. Komang Teguh

Komang Teguh

Berikutnya, ada bek tengah asal tim Borneo FC, Komang Teguh Trisnanda. Membentuk kolaborasi dengan Rizky Ridho dan Muhammad Ferarri sebagai bek tengah, Komang Teguh sukses menjaga pertahanan Indonesia dari serangan lawan.

Selain kukuh dalam bertahan, pemain asal Bali ini juga andal dalam mencetak gol. Komang Teguh menjadi pencetak gol kemenangan 1-0 Indonesia atas Australia. Selain itu, ia juga mencetak 1 gol lain ke gawang Yordania.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639359/luar-biasa-petenis-indonesia-janice-tjen-tembus-final-chennai-open-2025-mkb.webp
Luar Biasa, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus Final Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pemain_juventus_andrea_cambiaso_merayakan_golnya_k.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia: Spaletti Debut, Juventus Jebol Emil Audero Dua Kali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement