HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang 1-0, Taeguk Warriors Tantang Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:01 WIB
Hasil Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang 1-0, Taeguk Warriors Tantang Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal
Timnas Korea Selatan U-23 menang 1-0 atas Jepang U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/thekfa)
A
A
A

DOHA – Kemenangan penting baru saja diraih Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-23 atas Jepang U-23 di laga pamungkas Grup B Piala Asia U-23 2024, pada Senin (22/4/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar tersebut, tim Taeguk Warrios muda tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Berkat kemenangan itu, Korea Selatan U-23 bertengger di puncak klasemen Grup B dengan 9 poin. Hal itu berarti Korea Selatan U-23 menjadi lawan Garuda Muda di babak perempatfinal Piala Asia U-23 204.

Sedangkan Jepang U-23 yang menjadi runner-up Grup B akan menantang juara Grup A, Qatar U-23 di babak perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23

Timnas Jepang U-23 memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Korea Selatan U-23. Tim berjuluk Samurai Biru itu bermain cepat untuk membongkar pertahanan Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23.

Walau begitu, pertahanan Timnas Korea Selatan U-23 yang digawangi Jae-Won Lee hingga Kang-Hee Lee terpantau bermain solid. Belum lagi lini tengah Taegeuk Warriors yang juga sulit ditembus oleh Timnas Jepang U-23.

Sementara, Timnas Korea Selatan U-23 juga efektif dalam melancarkan serangan balik cepat. Terpantau, Samurai Biru kerap kewalahan ketika menerima skema ofensif dari Taegeuk Warriors ini.

Namun demikian, tidak ada gol yang berhasil tercipta hingga babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Timnas Jepang U-23 kembali mencoba peruntungannya dengan mendominasi lini tengah.


