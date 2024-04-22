Timnas Yordania U-23 Gagal ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Timnas Indonesia U-23, Abdullah Abu Zema Minta Maaaf

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Yordania U-23, Abdullah Abu Zema minta maaf karena perjalanan timnya di Piala Asia U-23 2024 dipastikan berakhir. Peluang tim asuhan Abdullah Abu Zema ke perempatfinal pun digagalkan oleh Timnas Indonesia U-23 usai menghajar Yordania U-23 dengan skor 1-4.

Timnas Yordania U-23 disikat Indonesia U-23 lewat skor 1-4 di laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Empat gol untuk Garuda Muda dicatatkan oleh Marselino Ferdinan (23’ (P), 70’), Witan Sulaeman (40’), dan Komang Teguh (86’). Sementara, Yordania U-23 hanya mampu membalaskan lewat gol bunuh diri Justin Hubner (79’).

Kekalahan ini membuat The Chivalrous -julukan Timnas Yordania U-23- resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024. Mereka tersingkir usai berada di posisi buncit dan hanya bisa mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Meskipun demikian, Abu Zema tetap mengapresiasi perjuangan Musa Darwish dan kolega. Menurutnya, The Chivalrous bermain cukup baik tapi tidak beruntung di Piala Asia U-23 2024.