HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Yordania U-23 Gagal ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Timnas Indonesia U-23, Abdullah Abu Zema Minta Maaaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:18 WIB
Timnas Yordania U-23 Gagal ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Gara-Gara Timnas Indonesia U-23, Abdullah Abu Zema Minta Maaaf
Pelatih Timnas Yordania U-23, Abdullah Abu Zema. (Foto: Instagram/jordan.fa)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Yordania U-23, Abdullah Abu Zema minta maaf karena perjalanan timnya di Piala Asia U-23 2024 dipastikan berakhir. Peluang tim asuhan Abdullah Abu Zema ke perempatfinal pun digagalkan oleh Timnas Indonesia U-23 usai menghajar Yordania U-23 dengan skor 1-4.

Timnas Yordania U-23 disikat Indonesia U-23 lewat skor 1-4 di laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Empat gol untuk Garuda Muda dicatatkan oleh Marselino Ferdinan (23’ (P), 70’), Witan Sulaeman (40’), dan Komang Teguh (86’). Sementara, Yordania U-23 hanya mampu membalaskan lewat gol bunuh diri Justin Hubner (79’).

Kekalahan ini membuat The Chivalrous -julukan Timnas Yordania U-23- resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024. Mereka tersingkir usai berada di posisi buncit dan hanya bisa mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23

Meskipun demikian, Abu Zema tetap mengapresiasi perjuangan Musa Darwish dan kolega. Menurutnya, The Chivalrous bermain cukup baik tapi tidak beruntung di Piala Asia U-23 2024.

