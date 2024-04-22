Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebut Timnas Indonesia U-23 Main Luar Biasa, Pelatih Timnas Yordania U-23 Akui Timnya Pantas Kalah

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:57 WIB
Sebut Timnas Indonesia U-23 Main Luar Biasa, Pelatih Timnas Yordania U-23 Akui Timnya Pantas Kalah
Timnas Yordania U-23 akui kekalahan 1-4 dari Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Yordania U-23, Abdullah Abu Zema mengakui Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa saat menghantam timnya 1-4 di Piala Asia U-23 2024. Ia pun menyesali Yordania U-23 tak bisa bangkit dan karena itulah dirinya pun merasa Timnas Indonesia U-23 pantas menang karena begitu mendominasi pertandingan.

Ya, Timnas Yordania U-23 dikalahkan Indonesia U-23 1-4 di laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Empat gol untuk Garuda Muda dicatatkan oleh Marselino Ferdinan (23’ (P), 70’), Witan Sulaeman (40’), dan Komang Teguh (86’). Sementara, Yordania U-23 hanya mampu membalaskan lewat gol bunuh diri Justin Hubner (79’).

Hasil ini membuat Timnas Yordania U-23 resmi tersingkir dari turnamen itu. Sedangkan, Timnas Indonesia U-23 untuk pertama kalinya berhasil memastikan tiket babak perempatfinal Piala Asia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23

Selepas pertandingan, Abu Zema memberi apresiasi kepada permainan Timnas Indonesia U-23. Pelatih berusia 48 tahun itu menilai, Marselino Ferdinan dan kolega bermain luar biasa sehingga mampu menguasai jalannya pertandingan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia, mereka memainkan pertandingan yang luar biasa dan pantas menang hari ini,” kata Abu Zema dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Senin (22/4/2024).

Halaman:
1 2
      
