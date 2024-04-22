Masyarakat Malaysia Iri Lihat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Silakan Ketemu Negara Haram di Olimpiade Paris 2024!

Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 bikin iri masyarakat Malaysia. (Foto: PSSI)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @afham413112 iri melihat Timnas Indonesia U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, yang mana semakin dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Akun ini bahkan mengatakan, ujung-ujung Timnas Indonesia U-23 bakal mundur jika nantinya bertemu Timnas Israel U-23 di Olimpiade Paris 2024.

Sekadar diketahui, Piala Asia U-23 2024 juga sebagai ajang Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Nantinya, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak ambil bagian di Olimpiade Paris 2024.

(Timnas Indonesia U-23 merapat ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)

Bahkan, tim yang finis di posisi empat Piala Asia U-23 2024 juga masih berpeluang lolos. Tim peringkat empat akan menantang wakil Afrika, Guinea, di babak playoff untuk memperebutkan satu tiket.

Drawing cabang olahraga sepakbola putra Olimpiade Paris 2024 pun sudah dilakukan. Nantinya, tim yang keluar sebagai juara Piala Asia U-23 2024 akan tergabung di Grup D Olimpiade Paris 2024 bersama Paraguay, Mali dan Israel.

Kondisi ini yang membuat akun TikTok @afham413112 angkat suara. Ia mengatakan tak masalah jika nantinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, mengingat skuad Garuda Muda berpotensi bersua Israel, negara yang dipandang buruk akun di atas.

Israel memiliki kenangan buruk bagi Indonesia. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 pernah dicabut FIFA karena sempat ada penolakan kepada Timnas Israel U-20.