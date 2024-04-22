Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Iri Lihat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Silakan Ketemu Negara Haram di Olimpiade Paris 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:45 WIB
Masyarakat Malaysia Iri Lihat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Silakan Ketemu Negara Haram di Olimpiade Paris 2024!
Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 bikin iri masyarakat Malaysia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @afham413112 iri melihat Timnas Indonesia U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, yang mana semakin dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Akun ini bahkan mengatakan, ujung-ujung Timnas Indonesia U-23 bakal mundur jika nantinya bertemu Timnas Israel U-23 di Olimpiade Paris 2024.

Sekadar diketahui, Piala Asia U-23 2024 juga sebagai ajang Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Nantinya, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak ambil bagian di Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 merapat ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)

(Timnas Indonesia U-23 merapat ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)

Bahkan, tim yang finis di posisi empat Piala Asia U-23 2024 juga masih berpeluang lolos. Tim peringkat empat akan menantang wakil Afrika, Guinea, di babak playoff untuk memperebutkan satu tiket.

Drawing cabang olahraga sepakbola putra Olimpiade Paris 2024 pun sudah dilakukan. Nantinya, tim yang keluar sebagai juara Piala Asia U-23 2024 akan tergabung di Grup D Olimpiade Paris 2024 bersama Paraguay, Mali dan Israel.

Kondisi ini yang membuat akun TikTok @afham413112 angkat suara. Ia mengatakan tak masalah jika nantinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, mengingat skuad Garuda Muda berpotensi bersua Israel, negara yang dipandang buruk akun di atas.

Israel memiliki kenangan buruk bagi Indonesia. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 pernah dicabut FIFA karena sempat ada penolakan kepada Timnas Israel U-20.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639093/5-pelatih-yang-paling-cepat-dipecat-dalam-sejarah-sepak-bola-ada-yang-sebelum-kickoff-pvb.webp
5 Pelatih yang Paling Cepat Dipecat dalam Sejarah Sepak Bola: Ada yang Sebelum Kick-off
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/timnas_futsal_indonesia_1.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Australia Malam Ini! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement