Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 Disebut Kompak Hindari Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

TIMNAS Jepang U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 disebut kompak menghindari Timnas Indonesia U-23 sebagai lawan mereka di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Namun, pernyataan di atas hanya kelakar atau candaan semata.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja membuat sejarah dengan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong menyegel tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup A dengan koleksi enam angka.

Raihan enam angka itu didapat Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menghancurkan Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1. Selanjutnya, di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Timnas Indonesia U-23 akan menantang juara Grup B.

Status juara Grup B ini yang belum diketahui hingga kini. Kelar matchday kedua Grup B, posisi satu dan dua Grup B ditempati Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23 yang sama-sama mengoleksi enam angka.

Kedua tim ini juga sudah dipastikan lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, mengungguli dua tim lain yakni Uni Emirat Arab U-23 dan China U-23. Rencananya pada malam ini pukul 20.00 WIB, digelar laga Jepang U-23 vs Korea Selatan U-23.

Tim yang memenangkan pertandingan akan finis sebagai juara Grup B sekaligus menantang Timnas Indonesia U-23. Jika skor imbang, poin disiplin akan menentukan tim mana yang finis juara grup.