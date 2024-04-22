Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 Disebut Kompak Hindari Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:03 WIB
Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 Disebut Kompak Hindari Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23 siap tempur di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Jepang U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 disebut kompak menghindari Timnas Indonesia U-23 sebagai lawan mereka di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Namun, pernyataan di atas hanya kelakar atau candaan semata.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja membuat sejarah dengan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong menyegel tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup A dengan koleksi enam angka.

Timnas Indonesia U-23

Raihan enam angka itu didapat Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menghancurkan Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1. Selanjutnya, di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Timnas Indonesia U-23 akan menantang juara Grup B.

Status juara Grup B ini yang belum diketahui hingga kini. Kelar matchday kedua Grup B, posisi satu dan dua Grup B ditempati Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23 yang sama-sama mengoleksi enam angka.

Kedua tim ini juga sudah dipastikan lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, mengungguli dua tim lain yakni Uni Emirat Arab U-23 dan China U-23. Rencananya pada malam ini pukul 20.00 WIB, digelar laga Jepang U-23 vs Korea Selatan U-23.

Tim yang memenangkan pertandingan akan finis sebagai juara Grup B sekaligus menantang Timnas Indonesia U-23. Jika skor imbang, poin disiplin akan menentukan tim mana yang finis juara grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638939/ajang-olahraga-lari-pln-electric-run-2025-dorong-kesadaran-energi-terbarukan-ufn.webp
Ajang Olahraga Lari PLN Electric Run 2025 Dorong Kesadaran Energi Terbarukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Beri Instruksi Khusus jelang Persija vs PSBS Biak Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement